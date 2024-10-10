以色列、美國要打敗伊朗系，單靠狂轟爛炸、斬首殺人並不行，必須發動地面戰爭，攻城掠地，打垮當地政權，扶持傀儡政府。同樣地，伊朗系要打敗美國和以色列，單靠空中打擊更不行，最多傷些他們的皮毛，必須「誘使」美以打地面戰爭，誘敵深入，造成他們的重大傷亡，再配以對以色列本土的空中打擊，摧毀其城市和軍事設施，消滅其有生力量。

用毛澤東領導中國革命的戰略，就是打「人民戰爭」，讓敵人陷入人民戰爭的汪洋大海之中。眾所周知，只在空中較量，互轟互炸，美以佔優勢，最能發揮所長；打地面戰，打人民戰爭，伊朗系佔優勢，最能發揮所長。2006年以色列曾經對黎巴嫩發動地面攻擊，打了許久，結果「真主黨戰士將一隊又一隊的以色列坦克引入精心設計的伏擊」，最後以色列實在打不贏，以至少20輛坦克被摧毀、121名士兵死亡為代價「退兵」。

以色列政府事後評價，我們發動了一場漫長的戰爭，卻最終沒有取得明顯的軍事勝利。「總而言之，以色列軍隊——尤其是高層指揮和地面部隊，未能對黎巴嫩的挑戰作出有效的回應」。

當年那場黎巴嫩「七月戰爭」，真主黨在黎巴嫩南部只有5,000名士兵，現在已發展到數萬名士兵，這意味着以色列若在今時今日發動大規模地面戰爭，將遭到更大的失敗，何況它要對整個伊朗系——士兵以數十萬計，發動地面戰爭，就算加上美英的支援和介入，失敗只會更慘重。

不過，以色列經過20多年的「養精蓄銳」，特別是軍力壯大發展，過去一年「打垮哈馬斯、斬首伊朗系領導人的輝煌戰績」，內塔尼亞胡政府已經完全瘋了，它們不單止目無伊朗系，也目無全世界。在一舉完成建立「大以色列國」、瘋狂屠殺「異教徒」、「人形動物」的目標下，已對黎巴嫩發動地面攻擊。「上帝要它滅亡，必先使它瘋狂」，似乎正應驗在特拉維夫的身上。