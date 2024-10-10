來而不往非禮也。歐盟對中國電動車加徵關稅，中方立即反制，對歐盟白蘭地實施臨時反傾銷措施，進口商需支付將近40%的保證金，與歐盟對中國電動車加徵的稅率相若，以彼之道還施彼身。為甚麼是白蘭地？很簡單，中國進口的白蘭地主要來自法國，而法國正是積極支持對中國電動車徵稅的歐盟領頭羊之一，這一招叫精準反制，主要就是針對法國。

去年法國白蘭地對華出口額達17億美元，佔中國的烈酒進口份額99%，新措施之下其銷量可能減少20%甚至更多。可見中方確實擊中其痛處，難怪法國當局氣急敗壞，聲稱中方的措施「令人費解」，違反自由貿易原則，將向世界貿易組織提出質疑云云。這就好笑了，法國支持對中國電動車加徵關稅，難道不是違反自由貿易原則？或者只許自己放火，不許別人點燈？

西方就是如此不可理喻，自己有優勢就宣揚自由貿易，沒有優勢就揮舞關稅大棒，說好聽點叫雙重標準，實際上就是貿易霸凌。過去西方完全掌握主動權，中方沒有多少籌碼反制，只能逆來順受。但現在不一樣了，你做初一，我做十五，中方不再慣着任何對手。除了白蘭地，中國商務部也正研究提高進口大排量燃油車關稅，同時對歐盟豬肉及豬副產品、乳製品等發起反傾銷和反補貼調查。這年頭中方手上的牌多的是，到底打哪一張，視乎歐盟的舉動，敵不動我不動，敵若動我必動。

以美國的強勢，對華貿易戰尚且佔不到便宜，何況是歐盟？實際上，歐盟並非鐵板一塊，在針對是否對中國電動車加徵關稅的投票中，27個成員國只有10票贊成，包括立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞這些小國，其餘成員國不是反對就是棄權，反映歐盟主流民意對挑起貿易戰感到不安。畢竟歐盟諸國的日子本來就不好過，俄烏戰爭搞得焦頭爛額，經濟民生一塌糊塗，綜合競爭力每況愈下，政客們不去解決自身問題，反而肆意挑起對華貿易戰，這不是進一步自殘嗎？歐盟政客尤其是法國政客經常強調「戰略自主」，但如果連經濟貿易也要聽從美國擺布，戰略自主又從何說起？

說到底，閉關自守不是辦法，貿易戰對任何一方都沒有好處。中國需要歐盟市場，歐盟更需要中國市場，歐盟政客們必須正視現實，不要頭腦發熱，否則最終受害的必然是自己。