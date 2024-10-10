民主黨總統候選人賀錦麗雖然在民調上似乎仍然領先對手，但隨着接受媒體訪問的次數增加，她政策空洞、不願面對問題的性格也逐漸浮現，恐怕將成為選戰最後階段的隱憂。目前民調顯示，賀錦麗在全國民調中領先特朗普2%，而在7大搖擺州中賀錦麗領先了4個州，但雙方差距都在2%以內。若以2016年大選，主流民調幾乎一面倒預測希拉妮領先3至6%，最後卻翻車的情況看，賀錦麗的選情目前絕對不容太過樂觀。

而在選戰最激烈的現在，也正是面對媒體靈魂拷問的時刻，賀錦麗卻總是實問虛答，刻意隱藏自己的真實想法。例如賀錦麗說要投資小型企業，投資中產階級，強化美國經濟，因為小型企業是美國經濟的支柱時，被質問資金從何而來？她卻空泛地說富人與企業應該繳更多稅，國會議員與選民會理解她的想法就輕輕帶過。

對拜登執政3年多來非法移民暴增4倍，賀錦麗僅回答從第一天就努力解決這個問題；在頁岩油、移民政策與全民健保上，她說詞反覆，以「我一直走訪全國，傾聽各方意見，並尋找共同點。我相信共識的力量。」為自己辯解。最可笑的是她還經常用跳針大法閃躲問題，例如之前在訪問時，她竟在23秒內重複使用了3次「Holistic」（全面的）一詞，成為美國民眾的笑柄。

被問到是否會動用武力支持台灣？賀錦麗僅表示必須確保維持一個中國政策，包含支持台灣的自我防衞能力，以及確保台灣海峽自由。而被追問誰是美國最大的對手時，她竟回答是伊朗，因他們手上沾滿美國人的鮮血！讓人譏刺她連中俄都不敢提。特朗普的暴走言論雖不斷為自己放血，但賀錦麗的空心菜也不遑多讓，就算是挑爛蘋果，美國人也真不好選擇。