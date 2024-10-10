上回講到，美國是北溪天然氣管道爆炸事件的第一嫌疑犯，除了因為美國總統拜登講過，若俄國侵烏便會將北溪2號終結，還有其他政治、軍事和經濟、商業上的原因。

北溪管道被毀，令俄羅斯在技術上無法向德國等西歐國家大量輸出天然氣，令後者就支持烏克蘭抵抗俄軍更無後顧之憂，避免因能源供應受威脅而中途褪軚，剩低美國獨力支援烏軍。此外，失去來自俄國的廉價天然氣，歐洲以至全球對美國及美資能源企業的依賴就更深，價錢亦可賣得更好。事實上，早於爆炸事件發生前，美國已不斷施壓要求限制俄國能源出口。

根據一名美國記者進行的調查報道，爆炸事件是由美國與挪威策劃。美國當然矢口否認，並在不久之後放料給自家媒體，指稱是一個親烏克蘭組織發動襲擊。有份參與興建北溪管道，相信掌握了最多證據的德國和荷蘭的官方媒體則指出，負責執行爆炸的為烏克蘭特種部隊人員，而美國事前有接獲情報並通報相關國家，但被指可受惠於北溪被炸的北歐多國，並未有採取行動阻止事件發生。亦有指美國中情局曾警告烏方放棄襲擊計劃，惟有關報道似乎是為了幫美國「洗白」。

瑞典與丹麥已宣布終止調查，唯一公開的調查結果是爆炸乃人為蓄意破壞，正是「阿媽係女人」。有指瑞典協助隱瞞事件，與該國在調查中途決定放棄中立地位，加入以美國為首的北約有關。德國法院今年6月以涉嫌製造爆炸罪名，對一名烏克蘭籍的北溪爆炸案嫌疑人發出拘捕令。但該人據報現身處波蘭，波蘭一向撐烏反俄及反對北溪計劃，肯定不會交出該人。更奇怪的是，德國政府從未就此作出任何公布，齊齊封口，令事件成為世紀懸案。