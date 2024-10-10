這個世界，不但大國要以實力說話，國小亦然。老朽曾說，正當亞太地緣政治局勢日益動盪之際，中國相隔44年來再次展開洲際彈道導彈全射程測試。根據飛行路線，該枚導彈飛過美國關島空域，射程逾1.2萬公里。

中國國防部並無公布發射嘅導彈具體型號。惟公開資料顯示，火箭軍目前部署嘅陸基洲際彈道導彈包括東風5、東風31和東風41，海基方面則包括巨浪2和巨浪3潛射彈道導彈。有軍事專家認為，今趟發射或為新型東風41A導彈，從中國境內發射20分鐘可到達北美。姑勿論甚麼型號，凡東風就係堅，一字記之曰就係「勁」！

中國的軍事，以實力講話；至於國小如北韓，其實亦深明國小要求生存和無懼威嚇，「打鐵仍需自身強」！多年來，北韓一直致力研究核武。日前韓聯社引述軍方消息人士稱，北韓正在咸鏡南道新浦地區建造新潛艇，並指此次建造的潛艇可能為核動力潛艇。報道提到，雖然北韓不具備建造核潛艇所需的核心裝備，但從規模大小來看，不排除這個可能性。北韓去年曾對外公開可在水下作核打擊嘅「金君玉英雄號」戰術核攻擊潛艇，領袖金正恩當時公布了北韓將建造核動力潛艇嘅計劃。

此外，北韓官媒8日報道，金正恩出席金正恩國防綜合大學建校60周年紀念儀式並發表講話，揚言北韓會進一步加快步伐，成為軍事強國、核武器強國，倘若敵人試圖對北韓動武，不排除會使用核武還擊。金正恩所指的敵人，明顯是「美帝」和「南韓傀儡」，尤其係南韓總統尹錫悅一直狐假虎威，自己冇料又要扮4條，了哥扮大哥。經常強調若北韓使用核武，其政權就會終結。金正恩自小嚇大，狹路相逢看誰怕誰！哼！