前遼寧省長、前司法部長唐一軍，本周初被開除黨籍。審查公報稱唐一軍「家風不正，對配偶失管失教」。家風不正，並非甚麼新鮮罪名。官員貪腐，本就是為了全家榮華富貴，所以往往全家上下齊動手，將「全家福」變成「全家腐」。

以往腐敗官員的通報中，也不乏類似內容。如中國銀行前董事長劉連舸「家風不正，對親屬失管失教」、湖南省前副省長戴道晉「對家人失管失教，搞家族式腐敗」、國資委國有企業監事會原主席駱玉林「家風不正，治家不嚴，對家人失管失教」。可以看出，大部分都是泛指家人和親屬，夫唱婦隨、兄弟同心、父子聯手，乃至少爺、姑爺、舅爺等「三爺」各司其職。

像此次中紀委對唐一軍的通報，着意點名「對配偶失管失教」則較少見，可見其配偶違紀違法程度之深。在所有家族式腐敗中，「夫人路線」是最常見，由於官員身處前台，目標較惹眼，權錢交易多為不便。夫妻關係是最為親密，「枕邊風」是無可替代的特殊管道。因此，夫人路線要隱蔽得多，對官員來說，也多了一層緩衝，進可攻，退可守。或在對交易不滿意時，借夫人之口加碼加價；或在事情遇阻時拿夫人當擋箭牌，推脫不知情討價還價。

夫人腐敗也可分為三個層次。一種是側重「主內」，不輕易出面，主要替老公打理錢財帳目，置辦產業，或向海外轉移，將腐敗所得變現，為家族布局後路。第二種，就是牽線搭橋，幫老公兜售生意、收受錢財，成為老公的「首席掮客」。第三種，也是最「高級」的，就是官僚夫人不甘寂寞，親自下場，開公司、攬項目。這種人一般都性格霸道，作風強勢，遇事大發雌威，甚至成了官員背後操縱運作的實際話事人。

雲南省委原書記白恩培妻子張慧清，本是青海的招待所服務員，在白恩培擔任青海省委書記期間，成為其第二任妻子。為人行事高調，四處拋頭露面，幾年之內，升遷到雲南電網公司黨組書記、省政協常委，「有事找張姐」成了雲南政商界的通行法則。全國政協前副主席、江西省委前書記蘇榮的夫人于麗芳，在江西有「于姐」之稱，染指全省的土地出讓、房產開發、礦產資源等油水最豐厚的領域。江西官方後來評價于麗芳已達到「擅權干政」地步。

前些年修訂的中共《紀律處分條例》，就明確增加對「黨員領導幹部不重視家風建設，對配偶、子女及其配偶失管失教」的內容，視乎後果輕重，給予嚴重警告、撤銷黨內職務等處分。然而從唐一軍的落台可以看出，儘管反腐持續多年，家族腐敗仍是無法根治的頑疾，這是寄生在官僚腐敗之上的產物。主政一方的「一把手」權燄熏天，人事權、財政權、審批權一把抓，必然需要權錢勾兌的載體，「夫人路線」也成了頭號剛需，豈能靠所謂的「家風建設」就能杜絕呢？