中國正對黎巴嫩提供人道主義援助，包括緊急的醫藥物資，並準備派遣救援團隊與醫療人員至該地直接參與援助。中國此舉，一改一直以來猶豫不決的態度。

人道主義援助是光明正大的理由，無人可拒，且在當前以色列於黎巴嫩正企圖用加薩模式摧毀當地社會，人道危機嚴重。西方的援助，限於政治遷就以色列，杯水車薪，任危機惡化。中國出手，既可減危機，更可以此為基礎介入黎巴嫩，阻止以色列的種族清洗，在「全球南方」與中東地區起領導作用，政治意義巨大。

中國派遣救援醫療人員，所到之處，所在之處，應可對當地人員提供政治保護。以色列若攻擊中國人員所在，便相等於攻擊中國，中國不可能在今天坐視不理。以色列面對中國人員，攻擊時便要三思，是否真的要與中國為仇對立呢？中國派出的救援醫療隊伍在當地要冒大風險，但亦表現中國的承擔精神和勇氣，國家應不會不加保護。一是尋求聯合國維和部隊和黎巴嫩政府軍保護；二是中國自備防範保衞條件，派遣人員中應有保安成員。中國軍方亦應用支援名義，部署在黎巴嫩境內或周邊安全國家地點，隨時可應命救援中國的派遣人員。

在救援角度看，可抵銷以色列的毀滅行動，阻止當地絕糧絕水絕藥造成的人道危機。中國救援包括器械，不止於醫療器械，當可增加能源和保障能源使用的各種流動設施，包括提供電力的太陽能設備。且在保證醫療所需以外，還可協助受襲區人員維持生活和一定的公共服務，把以色列的打擊減低。

政治上，派出救援部隊冒巨大風險，可測試以色列的政治強橫至何種程度。以軍若襲中國人員，中國必然強烈反對，可借此發動制裁，號召「全球南方」制裁，甚或向黎巴嫩提供空防武器，名義上是保衞平民。若以軍不敢與中國衝突，中國此舉便可作示範，號召其他國家參與救援，把以軍原意清空戰場以便作戰的安排破壞。中國呼籲更多國家（中國提供支持）參與當地救援，人員雜處，以軍不易擴大軍事行動，部分西方國家亦會參與救援，支持對救援人員的安全保障。這個方法雖是被動，風險大，卻是在戰鬥以外唯一和平手段，借動員各國和國際輿論民意，打擊以色列的侵略和種族清洗暴行。若在黎巴嫩成功，當亦可在加薩和西岸佔領區推行。