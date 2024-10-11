近日內地和香港股市好像過山車大起大落，可謂驚心動魄。根據市場的解讀，大起的原因是中央推出一系列強力救市措施，大落的理由則是新一輪救市措施與市場憧憬有落差，是不是很矛盾？其實，只要了解金融大鱷慣常的造市手法，就不會覺得奇怪，股市起落基本上由他們說了算，任何消息都會有不同解讀，好消息可以變成壞消息，壞消息也可以變成好消息。正如美國經濟數據，往往飄忽不定，之前因為就業數據持續轉弱而減息，現在就業數據突然又變成「好過預期」，似乎又不想減息或放慢減息步伐，前後不一，左右搖擺，豈非兒戲？難怪美國經濟數據經常被指充滿水分，人為操縱的痕迹非常明顯。

美國不想減息並不奇怪，之前減了50個基點，美元指數應聲而下，適逢中國推出強力刺激經濟措施，不少資金撤出美國，造就中港股市出現史詩級大漲，外資大行紛紛轉軚看好中國股市，甚至上調至「超配」。再這樣下去，國際資金豈不是爭相流入中國？老美當然不希望見到這種情況，於是開始後悔了，不想減息了，又在經濟數據上動手腳了。就業情況好過預期？信不信由你。

這也正是中港股市大起大落的主要原因，既有內因，也有外因，外因通過內因起作用。有人問，這是不是意味着中港股市此輪升市告終？那倒未必，資本是逐利的，只要中國經濟繼續朝着更開放、更高水平方向發展，自然會吸引國際資金。畢竟中國資產價格已相當低廉，與經濟表現及經濟規模完全脫節，不管從甚麼角度都沒有看淡的理由。

有人列舉了幾個數字：2002年中國股市指數大約是3,000點，印度股市也是大約3,000點；到了2024年，中國股市依然是3,000多點，印度股市卻已飆漲數十倍。但實際上，同一期間中國經濟規模已遠遠拋離印度，去年中國GDP是17.7萬億美元，印度只有3.2萬億美元。中國經濟表現遠勝印度，股市表現卻遠遠不如，這說明甚麼？說明股市升跌主要是人為因素造成，「經濟晴雨表」的說法純屬胡說八道。

中國政府的策略很明顯，提振資本市場，製造財富效應，服務實體經濟，鼓勵民眾消費。當然，這不可能一蹴而就，需要一個過程，過程中難免出現反覆和震盪，但只要方向不變，必能達到目標，短暫升跌不足為奇。