美國面對中國崛起，已到了草木皆兵、極度焦慮的地步。母公司為中國字節跳動的TikTok風靡全美，連拜登也要開帳戶博取年輕人關注，但同時，華府對TikTok的忌憚與日俱增，除了出台不同打壓禁令，逼字節跳動賣盤外，美國十多個州的總檢察長日前聯合提出訴訟，指控TikTok用令人上癮的功能吸引年輕用戶，損害他們的心理健康並侵犯隱私。

欲加之罪，何患無詞。起訴狀指出，TikTok的美顏濾鏡、無休止滾動、自動播放影片和點讚等功能，利用年輕人和兒童的好奇心和缺乏自制力的弱點；又指TikTok試圖最大限度地增加用戶在平台的停留時間，以便向他們投放廣告。

如果這些指控都能成立，為何他們不指控臉書、YouTube、IG等美國社交媒體，它們不也是用同樣手段吸引用戶更長地停留、獲取更大的廣告收益嗎？

水能載舟，亦能覆舟。這些程式只是一個載體，如何運用取決於個人。網絡成癮並非新事，歸根究柢，蘋果的iPhone、iPad，責任是否更大？不少家長為求耳根清淨，將電子產品當成電子奶嘴塞給子女，致使兒童年紀輕輕便對手機上癮，美國的檢察長們，何不連家長也一併起訴？

說到底，這又是美國打壓中國的其中一個手段。TikTok於同日發表聲明，強烈反對指控，直斥指控不準確及有誤導性。TikTok提供的安全功能，包括預設屏幕時間限制、對16歲以下兒童預設隱私設定等，跟YouTube的限制功能大同小異，可見根本是選擇性和針對性起訴。還是那句老話，壓制或能換取一些時間，但不可能永遠阻止競爭對手彈起。美國方方面面都不夠中國競爭，如何壓也壓不下來。