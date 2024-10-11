台灣最新民調顯示，有高達67.8%的台灣民眾願意為台灣而戰，有超過七成的民眾認為美軍屆時會以各種形式援助台灣；與此同時，台灣志願役官兵人數卻屢創新低，幾乎所有戰鬥部隊編現比都低於八成，這究竟代表甚麼意義？

這份名為「安全挑戰與國際變局：2024年台灣國防與外交政策民意調查」顯示，63.9%受訪者認為「中國的領土野心」是「嚴重威脅」，19.4%認為是「重要但不嚴重的威脅」，僅9.5%覺得是「不重要的威脅」；另外，24.3%受訪者認為解放軍可能在5年內攻打台灣，但有逾六成覺得中共解放軍不太可能或非常不可能在5年內攻台。

有趣的是，對於台灣軍隊的防衞能力，47.9%沒有信心，僅有47.5%的人有信心，顯然台灣民眾對此的意見呈現分歧。而如果台海發生戰爭，超過七成民眾認為美國可能會或一定會「空運糧食或醫療物品到台灣」、「對中國實施經濟與外交制裁」以及「對台灣提供武器與軍事物資」，而認為美國會「派美軍到台灣協助防衞」則為52.6%，只有不到四成的人認為美軍願意冒與大陸開戰的風險，直接派海軍介入戰爭。

這些民調和現實的從軍人數似乎形成矛盾，但其實卻是真實反映了台灣民眾的心聲。

首先，2020年時，表達願意為台灣而戰的民眾高達77.6%，經過4年已降低了將近10%！而為何還會有這麼多人表示願意一戰，理由很簡單，不過就是因為絕大多數的人，認為短期間內戰爭根本不會發生罷了。所以，這是標準的「嘴巴說不要，身體卻很誠實」！隨着兩岸形勢日益嚴峻，台灣願意當兵的人只會愈來愈少，至於誰會死戰到底？只有戰爭真正發生才會知道。