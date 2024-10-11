美國政府日前批准，再向台灣提供價值約5.67億美元的軍事援助，美西方傳媒形容這是美方至今最大一筆對台軍援。有關舉動一如所料引起中方強烈譴責，直斥美方背信棄義及向台獨勢力傳遞嚴重錯誤信號，一步步把台灣推向兵凶戰危的險境。

美國財赤嚴重，最近軍援烏克蘭漸見吃力，何以還會對台灣如此慷慨呢？其實今次的所謂軍援，有不少為軍事培訓服務，亦有部分裝備和物資，是用於之前已售予台灣的美國大型武器和系統，故某程度只是一種產品售後服務和維護更新，以至是讓VIP客戶先試後買、買大送小的銷售伎倆。

再者，聲稱5.67億美元的軍援價值，也是由美國政府及軍火商說了算。首先美軍的培訓服務，肯定沒有明碼實價的收費表，向台灣提供的培訓內容，肯定也不涉及最核心、關鍵和機密的美方技術。

至於軍事裝備的價值，早前美國軍火商雷神被揭虛報和抬高對台軍售價格，並已跟美國司法部達成認罪協議，當中包括會將案中的不當利益歸還台方。事件其一反映美國軍火商開天索價，貪得無厭；其二顯示台灣當局容易受騙，或者是明知被美方欺騙也不敢反抗，反正花的都是納稅人的稅金，並且很可能已非第一次被呃；其三是報道沒有提及雷神會在何時及如何將多收的軍費歸還台方，其實會否就是這5.67億美元呢？

事實上，講到售武發財的技巧，美國肯定是世界第一。當中最絕一招叫做自製需求，通過在全球各地亂點火頭，挑撥離間，以至慫恿、縱容盟友作出一些害己害人的不理性行為，從而誘發戰爭，大賣軍火。除了台灣，另一個VIP客戶為以色列，但擅長做生意的猶太人，應沒有台灣人那麼易呃。