﻿北韓領袖金正恩處事果斷，自有其一套，佢擺明唔妥南韓總統尹錫悅，皆因條友一味狐假虎威，經常強調「若北韓使用核武，其政權就會終結」。相信呢句說話令金正恩扯晒火，是以近排對南韓一直作出有意的挑釁，從今年5月開始，不斷向南韓全國多處地區大規模空投裝有糞便和垃圾的氣球！其次就係加強研發核武。

韓聯社日前引述軍方消息人士稱，北韓正在咸鏡南道新浦地區建造新潛艇，並指此次建造的潛艇可能為核動力潛艇。而北韓周二又試射配備導引功能的改良版240毫米多管火箭，其最大射程為67公里，覆蓋南韓前沿部隊和首都圈。

從以上種種迹象可見，金正恩係幾咁討厭尹錫悅對北韓的出言不遜！呢，北韓人民軍總參謀部本月9日宣布，即日起全面切斷與南韓連接的鐵路與公路，並且展開防禦設施要塞化加固工程。由於要塞化加固工程位於南部邊境敏感地帶，朝軍為了避免誤判，防止擦槍走火，於9日早上9時45分致電通知駐韓美軍。

連接韓朝的公路和鐵路包括京義線和東海線兩部分，金正恩去年底定性韓朝為「敵對國」後，切斷兩條交通線迹象頻現。今次宣布永久切斷及封鎖與南韓交界的南部邊境，並在聲明中稱南韓為第一敵對國家和不變主敵，直斥南韓一直進行侵略戰爭演習，大量美國戰略資產隨時湧現，企圖以惡劣變異的對抗狂熱主義，迫使朝鮮半島趨向不穩定的局勢。南韓統一研究院專家分析，北韓或將透過修憲制訂新的領土條款，斷絕與南韓的關係；又指金正恩「對政權不安全感而採取孤注一擲的措施」。

怎說都好，金正恩的特立獨行、敢作敢為，對尹錫悅這種只知媚美、舔美的政客，根本看不上一眼！