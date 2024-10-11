最近全球各地災難頻仍，有的是人禍，包括戰爭和恐襲，也有不少為天災，同樣導致生靈塗炭，經濟民生大受影響。其中尼泊爾特大暴雨引發的洪水和山泥傾瀉，造成最少200人死亡，至今仍有大量民眾失蹤、失聯及斷水斷糧。泰國多地亦出現百年一遇的水災，清邁的水深高至頭頂，就連大象都浸死，對當地賴以維生的旅遊業造成沉重打擊。

尼泊爾及泰國，都是經濟及基建發展相對落後的國家。在地球的另一邊，自詡在經濟、軍事及科技都領導全球的美國，早前亦因颶風海倫妮吹襲而奪去200多條人命，大量災民斷水斷電，流離失所，經濟損失數以百億美元計，救災及復原工作相當緩慢，形同一些第三世界國家。

事件反映氣候變化的禍害無分國界，也不分貧富。美國政府近年為了短視的商業和選票利益，對引進新能源汽車等節能減排措施大開倒車，不但自食其果，還會累己累人。美國民眾亦批評政府未有從當年的卡特里娜風災吸取教訓，有效提升防災基建和救災能力，領導人在颶風殺到時只顧為選舉籌款拉票，認為今次並非單純的天災，亦有人禍成分。

香港位處亞熱帶地區，每年都面對颱風及暴雨，過去曾造成不少死傷和經濟損失。近年先後襲港的「天鴿」、「山竹」及多場特大暴雨，威力更為驚人，但造成的傷亡及破壞，相對過往及鄰近地區都較小。原因是本港的基建較為完善，建築安全標準極高，防治山泥傾瀉及嚴重水浸工作亦見成效，救災及復原速度不俗。不過，仍不時有議員及市民要求政府再進一步，甚或不計成本地提高各類基建的抗災能力，近乎無理地要求天文台更精準地預測和預報天災，以至要求港鐵等公交服務不要在風暴中停運等。

中國幅員廣大，天災也多，但近年因極端天氣而造成的傷亡明顯減少，除了因為基建大幅改善，內地當局新一代的防災、救災及復原策略也值得參考。包括大量善用科技和社會各界的動員能力，加強防災演練，及早預報天災，適時停工停課停運和大規模疏散民眾，以及加快災後支援和復原工作。重點是盡量減少重大傷亡及經濟損失，迅速令經濟運作及人民生活回復正常，讓民眾更了解如何應對極端天氣常態化，而不是強求提升硬件基建以杜絕災害。

特區政府近年也開始應用有關思維策略，包括優化天氣預報及停課機制，引入除颱風、黑雨以外的「極端情況」宣告，在政府內部設立「全動員」制度，完善跨部門及跨公共機構的溝通協作等。筆者認為政府應進一步加強相關的公眾宣傳教育，切實提高市民和企業的防災及應變意識，例如像日本預防地震般，從學校教育中加強災難演練，而不是在狂風暴雨時還走去追風或行山，鼓勵私人企業制訂應變及支援計劃等，不能單靠政府去對抗天災，要大眾齊心應對。