娛圈單打：台慶劇係威係勢　再造經典定跟風

來到10月中，又踏入TVB台慶月，台慶劇排住隊出街。《巾幗梟雄之懸崖》、《黑色月光》相繼釋出預告片，引發觀眾期待。前者係經典劇《巾幗梟雄》的最新章，後者則是視后楊茜堯事隔多年回歸作，最後邊套跑出，觀眾拭目以待。

兩套劇的幕前陣容都係一時之選，「柴九」黎耀祥今次變身「柴十七」，與《巾幗1》飾演海棠的胡定欣再續前緣，亂世之中兒女情長、富貴險中求，大家都期待今次祥仔又會有咩金句。《黑色月光》則號稱港版《黑暗榮耀》，楊茜堯少女時代曾遭仇人性侵，連妹妹都受辱，更連累父親含冤入獄。臥薪嘗膽18年，誓要向仇人一家報復。

好啦，齋睇劇情大綱，都知係恩怨情仇、高潮迭起，加上各演員都係好戲之人，難怪大台寄以厚望。據聞楊茜堯對視后寶座虎視眈眈，看來二度封后實食冇黐牙。

之不過，兩套劇係就係夠晒聲勢，但新意方面就不得不說句欠奉囉。《巾幗梟雄》無疑係經典，但已係2009年嘅事。之後再有《巾幗2》、《巾幗3》推出，前者成績始終不及舊作，後者更係劣評如潮。冷飯炒完又炒，黎耀祥由柴九演到柴十七，試問仲有幾多新意吖？

至於《黑色月光》，講到明係港版《黑暗榮耀》，雖然劇情不盡相同，但兩者都係復仇劇，宋慧喬一劇翻身，洗脫花瓶之名。既然韓版珠玉在前，港版會唔會被比下去，諗都諗得到；何況借人家個名來蹭熱度，有冇畀番版權費唔講，就講今時今日的香港電視劇只知跟風，對撈電視汁送飯大的一代觀眾而言，唔唏噓就假。