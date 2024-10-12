正論：易通行淪易甩轆　智慧城市冇米粥

隨着中國成為世界創科強國，港府這些年亦鸚鵡學舌，揚言急起直追，勢將香港變身智慧城市。講了多年的不停車繳費系統「易通行」，去年5月起終於分階段實施，至今已超過一年，但「甩轆」事件依然無日無之。《東呼即應》接獲車主投訴，指新車落地還未揸過出街，竟然兩次收到「易通行」的隧道收費通知，即使投訴甚至報案一樣維持原判，簡直豈有此理。

該名車主擁有電單車和私家車，其電單車新買還未駕駛上街，卻在去年12月底首次接獲「易通行」發出的短訊通知，指其電單車使用過隧道需要繳款，他隨即致電熱線查詢，職員表示可能是偵測錯誤，着他不用理會。如是者到了今年3月，車主又接獲「易通行」繳費短訊，又指其電單車使用隧道。他以為又是偵測錯誤沒有理會，詎料到了8月，輪到其私家車「中招」，被指過了隧道而需繳費。車主遂致電熱線一併查詢及投訴，促職員翻查閉路電視。職員初時要求車主先報案，車主照辦，提供報案編號後，以為有關方面會查個究竟，結果卻是失望。客服表示，調查已經完結，閉路電視錄影只保留90日，因此沒有紀錄，堅持要車主繳費。

正如法律界人士指出，事件既然有疑點和爭議，車主又已報案，當局無理由不保留有關紀錄直至事件完結，萬一涉及車輛被盜屬刑事，日後可能需要上法庭，認為現時處理並不恰當。事實上，「易通行」的收費投訴可謂不絕如縷，截至今年2月，即實施首10個月內，運輸署共收到逾兩萬宗與隧道費相關的查詢或投訴，平均每日約68宗，佔整體使用「易通行」的每日平均車流量，約41萬架次的0.017%。

別看0.017%只是小數目，過去使用多年的「快易通」電子道路收費系統，準確度可是達到百分百，在這個層面來說，現時的繳費系統較前還要落後。更不必說，內地的技術已做到單憑車牌號碼，已足以識別往來車輛，做到精準收費，沒有失誤，根本不需要像香港「易通行」那樣，要車主將繳費貼貼於車輛擋風玻璃上，事後還要不斷鬧出難以辨識、胡亂收費的爭拗，堪稱低能。

每有同類投訴，運輸署言必稱不涉系統問題，反指是車主張貼繳費貼時出錯，或車輛的車牌號碼不清晰未能辨識，改用人手核對偶有出錯。今次《東呼即應》向署方查詢，結果又是獲同一套說詞回覆，只是署方承認熱線員工未有正確回應，服務商已安排取消收費，擺明跌落地揦番拃沙。

說來已見怪不怪，由「康體通」到「電子選民登記冊」再到「監考易」，當局每推出一次所謂的創科系統，便多一次冧機死機醜聞。可以毫不誇張地說，冧機已成常態，不冧機才是新聞。一節見則百節知，早前公布的全球智慧城市指數報告顯示，香港排名由去年的第19位滑落至第20位，落後於新加坡、台北及上海，正是港府對創科一知半解、推動不力的明證。