中國經濟正處於歷史轉折階段，主因是國際環境的變化。

自冷戰結束後，全球經濟都納入美國主導的資本主義世界經濟體系，北韓、古巴在外，但如其他國家，與美國這個全球體系連接愈少的，經濟發展的能力愈有限。一是本國的經濟空間與資源不多，從匱乏進至富裕需要各類資源配合的工業化。二是受美國為首的全球體系排斥或制裁，資源難以外求。即使蘇聯解體，各國亦要依靠加入美國體系，才可逐步解決冷戰經濟政治體系瓦解帶來的危機。

中國的改革開放，實際亦是重新投入這個全球體系，此所以外資為主的出口加工貿易，把中國的經濟結構與體制從根本改變。中共代表的本土勢力負隅頑抗，竭力維持本身的國防工業與國營體制，只有在反貪腐才可比較成功地建立起國家主導的雙軌制，抗衡資本主義因素對經濟政治體制的顛覆。中國成功開啟了美國主導全球體系內個別大國還可抗衡的經驗，一方面向全球示範，新興的大國得以有成功的例子可參考，不需要重新摸索，艱苦奮鬥；另一方面，中國的成功在全球體系打開缺口，中國借助加工貿易和參與全球體系，取得了經濟急速擴張的機會，使本土體系可以連接上全球的供應鏈，並憑仗人口紅利和全國體制能力，從西方國家，包括日本、南韓，奪取了較主導的控制權，中國便形成相對於美國的強大經濟力量，反過來衝擊全球體系。

當然，中國還未能壓倒性地替代美國，因為美國還有歐盟、日本、南韓的附從。中國是獨力對抗，面對全方位的混合戰爭競爭。但中國已奪先機，且美國的全球體系正面對種種內部結構矛盾。國際經濟政治多樣化、多元化已成趨勢，反映出歷史大變動對華有利，對美卻成為挑戰。

美國最近的貿易戰等，主要是企圖重劃國際經濟空間，排斥壓迫中國的發展。中國的「一帶一路」戰略卻是在美國全球體系的邊陲地方反擊，開拓新的發展空間，大有中共農村包圍城市的色彩。

中國能否成功，一是要控制國內資本主義因素的發展；二是拓展經濟空間的深度與廣度；三是打敗美國的貿易戰、金融戰，以至熱戰和意識形態戰。

中國的成功在於經濟，也借助美國全球體系。現時在中美競爭下，便要依靠新的創造、新的開放改革，這應是中國最大的挑戰，美國的全球體系已成敵人。