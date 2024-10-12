拜登政府執政時的最大國際動作，一是挑唆發起了俄烏之戰，二是全面開打對中國的國運之戰。挑唆打俄烏之戰的重要原因，也是為了更好地打贏中美國運之戰——打垮了俄羅斯，自然就能為打垮中國創造條件。

拜登這兩大動作的核心，是要用戰爭解決問題，戰爭是「綱」，綱舉目張。俄烏戰爭一打響，美國就一股腦兒地對俄羅斯實施全方位、各領域的瘋狂制裁，極限施壓。只有戰爭能「帶起」美國的總攻擊。美國這樣做也是給中國看的，是在威嚇北京一旦中美開戰，中國的處境和面對的打壓就是第二個俄羅斯。

然而戰爭是「綱」，高高舉起了，其他都是「目」，也都張開了，但拜登政府並未取勝，美國和北約大力支持下的烏克蘭打不過俄羅斯，美國也沒膽量「親自出馬」與俄國刀兵相見，這樣拖下去，只能是美烏愈敗愈慘，俄羅斯愈戰愈勇，勝利成果愈打愈大。山姆大叔不止搬起石頭砸腳，還會砸斷腿，哪裏還有力量打完俄烏之戰再打中國？這個結果，北京早就料到，靜觀美國戰爭政策徹底破產。

美國現已騎虎難下，打下去，沒有膽量，沒有希望；不打下去，停戰講和，表明自己大敗，一大鍋「夾生飯」不知如何處置，費了老大勁借俄烏戰爭組織起來的對華國運之戰，包括軍事作戰的一堆盟友怎麼交代？弄不好就會「樹倒猢猻散」。因此，美國如何處理俄烏戰爭，不但是美俄問題、歐洲問題，也是美中問題，是連鎖反應，處理不好，美國的全球戰略全盤皆輸。

美國的困境和狼狽之境，中俄是看得清楚的，大家更要站穩腳跟，同心協力聯手制美。與此同時，更要嚴防美國狗急跳牆，俄烏戰爭方面極有可能威逼利誘，「設局」把歐盟、北約深度拖下水，在認為適當的時候參戰，置諸死地而後生。東方戰線不排除美國在台海、南海、東海採取「戰爭邊緣」政策，一邊造勢，一邊會真的動手。