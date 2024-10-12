中美商務部長最近通了一次電話，無非還是各說各話，中方就美對華半導體政策、限制中國網聯車等表達嚴正關切，美方則重彈中國產能過剩等老調。這種雞同鴨講的對話實在無聊，美方不會放棄打壓政策，中方也不會妥協退讓，豈非白費唇舌？

中國商務部日前宣布對美國PVH集團啟動不可靠實體清單調查，原因是涉及無端抵制新疆棉花等產品，嚴重損害中國企業合法權益，危害中國主權、安全、發展利益。這無異於告訴美方，休想再說一套做一套，「既要又要」。近年來美西方不斷炒作所謂的「種族滅絕」和「強迫勞動」，不少西方企業迫於政治壓力而參與其中，無理拒絕使用新疆棉花及其他產品。但中國政府一直止於口頭抗議，很少針對西方企業採取反制措施，往往只是民間自發抵制，這次官方直接出手，意味着不再容忍這種既要賺中國人的錢、又要抹黑中國的西方企業。

但凡頭腦正常的人，都不可能相信新疆存在「種族滅絕」和「強迫勞動」，相反，去過新疆的人無不驚嘆於當地的繁榮穩定和秀麗風光。實際上，絕大多數西方人對新疆根本一無所知，更別說去過新疆，只是聽信反華政客和媒體編造的謊言，便將新疆想像成「地獄」般的黑暗。部分西方企業也罔顧事實，無條件遵從西方政府的涉疆政策，對新疆產品充滿歧視和偏見，嚴重違反市場公平競爭的原則，危害中國主權和利益。

對此，中國政府一直不予計較，現在才採取反制措施，可見已經忍無可忍。西方企業正面臨兩種選擇：要麼尊重中國主權，遵守中國法律；要麼服從於西方反華政策，退出中國市場。如果他們還想一邊享受中國發展紅利，一邊排斥新疆產品，就算中國政府不出手，也必將面臨中國消費者的集體抵制及市場的自然淘汰。正如美國科企一樣，今天不賣晶片給中國，明天想賣也未必有人要。

必須知道，隨着中國經濟體量和市場規模愈來愈龐大，加上本身擁有完整的產業鏈和供應鏈，幾乎任何產品都可以自己生產，即使沒有西方企業，也可以自給自足。倒是西方企業應該好好想一想，是否真的願意放棄中國市場？「死了張屠戶，不吃混毛豬」，中國人可以沒有西方企業，西方企業未必捨得離開中國，畢竟他們很難找到替代市場。