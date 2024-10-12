中東局勢緊張，美國總統拜登、以色列總理內塔尼亞胡日前通電話半小時，是二人近50天以來首次通話，討論以色列報復伊朗的計劃。事實上，二人的通話根本改變不了好戰成癖的內塔尼亞胡要打擊伊朗軍事目標，甚至打擊伊朗核設施。

以色列國防部長加蘭特日前視察以軍9900情報部隊時稱，以色列對伊朗的打擊將是致命、精準及出人意料；佢強調，伊朗早前的襲擊並沒有令以色列空軍實力受損，所有跑道正常運作，沒有任何平民或士兵受傷。他同時指出，整個以色列安全系統對打擊伊朗保持一致意見。事實是，加蘭特原計劃周三與美國國防部長奧斯汀會晤，但臨行前突然被內塔尼亞胡叫停，事件反映兩人關係緊張，亦反映內氏與拜登政府之間互不信任，否則點會臨起行時忽然叫停會晤。

黎巴嫩真主黨領袖納斯魯拉早前死於空襲，奧斯汀對以色列在斬首行動中「先斬後奏」感到憤怒；美方官員亦對以色列沒有在行動前徵詢，事後卻要求收拾殘局感到氣餒。見微知著，內塔尼亞胡根本不把美國放在眼內，佢專斷獨行，表面上報復伊朗亦徵詢美國意見，實則又係做表面工夫！

內塔尼亞胡陰險內斂，根本難以估計佢想點！佢同烏克蘭總統澤連斯基完全兩個樣，澤氏是無知而無敵，一味呱呱亂叫甚麼「勝利計劃」。最近法國又話將向烏克蘭提供幻影2000戰機，配備新型空對地作戰及電子戰系統，可精準打擊近250公里外的地面目標，澤氏喜不自勝，大言炎炎指當前俄烏戰場局勢為烏軍創造了機會，最遲可在明年採取行動結束戰事。阿哥，還記得F16戰機未出師先墜毀的事實嗎？但願幻影不會如夢幻如泡影！