中國在努力打經濟翻身仗，希望讓經濟擺脫困境，最近巴基斯坦一項軍事展銷活動，讓國人看到中國企業抓住「一帶一路」機會、把軍武產品輸出國門的部署，既賺了人民幣，又在軍售及以後的軍事合作上找到一些同路人，實是中國經濟軍事雙贏的一條大道。

十‧一期間，國人都忙於放假、遊玩，卻不知巴基斯坦軍方進行了一筆大生意，該國與阿塞拜疆舉行國際防務展時，巴基斯坦向後者交付一批JF-17戰機，巴國履行的合約，是雙方於今年2月達成總值16億美元的購買戰機、培訓和彈藥等軍備，戰機是近日交付。

巴方交付的JF-17「雷電」（Thunder）戰機源出中國，它是中國軍工巨擘、中航工業集團旗下「梟龍」戰機的外銷更新版，但該款戰機是由中國和巴基斯坦聯合研製，屬於4.5代多用途戰機。

JF-17「雷電」使用的零件大多來自中航「梟龍」，只是生產基地在巴基斯坦，銷售與售後培訓均由巴基斯坦負責。目前這款戰機已先後出口緬甸、尼日利亞和伊拉克，阿塞拜疆是第一個選用中國戰機的前蘇聯成員國。

阿塞拜疆使用源自中國的戰機並非小事。這裏必須解釋一下，阿塞拜疆曾是前蘇聯成員國，原本應用的都是俄製戰機，但該國獨立後，逐漸放棄或更新原俄製戰機，今次索性向巴基斯坦購進中巴聯合出品，其實也是離棄俄製軍機，投入中國軍機的懷抱，象徵該國以後的戰機及其配件均會使用中國制式，這對中國軍備衝出國門是一個令人振奮的消息。

說起JF-17「雷電」，它雖源自解放軍的「梟龍」，但又作了加強優化，除了是一架雙座教練機外，還是一架雙座型戰機，戰機除教練之外，還可供攻擊之用，其造價比俄式或美式的同級戰機價廉物美得多，因此短短幾年已打開了境外市場。

中國為甚麼會與巴基斯坦組成聯合公司、共同研製戰機呢？原因與中國推動「一帶一路」政策有關。「一帶一路」國家對軍工產品的需求不小，還有國家希望與中國互惠互利打造軍事產業，因此，中航工業集團便開始與相關國家合作。

國防部對能夠走出中國國門的軍備當然有規管與把關，中國軍售能打開國際市場，對中國軍工產業不啻打了一支強心劑，也找到了做大做強的路徑。

必須一提的是，美國與俄羅斯過去長期霸持軍事兩極的寶座，主要原因便是美制與俄制軍備太多用家，使用相關制式的國家都會在政治上自動向兩極靠近，因為軍備是一個國家安身立命最重要的投資。如今中國能在兩大板塊中撕開一角，擠進軍售這個大市場中，既能振興經濟，又能振興軍力與國力，對於中國軍工產業及中國國力都是值得大讚的發展方向。