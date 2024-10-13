世界視線：拜登擺布以色列　當中東霸權棋子

為何美國全力支持以色列？答案是以色列乃美國長期以來的地緣政治工具，是維護它在中東的利益及政治控制之延伸。美國總統拜登1986年還是參議員時，在國會演說及其後多次重申均指出：「以色列是美國每年30億美元最值得的投資……如果沒有以色列，美國也要創造出一個以保障我們在該地區的利益。」他更表示，比起北約，以色列帶來的利益更大。

美國的全球利益是在蘇聯解體後全面呈現，1992年，美國國家安全委員會內部傳遞被稱為「沃爾福威茨原則」（Wolfowitz Doctrine）的文件，出自時任國防部副部長沃爾福威茨，把美國定性為全球唯一的超級霸權，並要消除任何地區崛起的國家、可成為挑戰美國全球霸權的力量。它的控制範圍主要是歐洲、東亞、拉丁美洲，以及中東至波斯灣。2004年的「國家安全戰略」文件，更表明美國對全球的全光譜控制能力，在所有地區都可戰勝敵對的軍事挑戰。

中東的重要性除了油氣資源，更因為是全球主要貨運的航道。過去美國依賴伊朗及沙特阿拉伯的友好和支持，但1979年美國支持的巴列維暴政倒台，伊朗變成反美的死敵，就凸顯了以色列的重要性；以最冷酷無情的角度看，就像美國支持烏克蘭對抗俄羅斯並戰至最後一人、台灣對抗中國大陸並戰至最後一人，以色列也要對抗伊朗並戰至最後一人。而利用內塔尼亞胡政權最有利的，是這個奸狡、貪腐及兇殘的政權，更容易令世人覺得一切罪行均來自它，美國政府可以被看成是受蒙騙及擺布者。華府的虛偽，莫過於拜登及國務卿布林肯表面斡旋，要以色列對濫炸及侵略加薩和黎巴嫩表現「抑制」，卻不斷提供炸彈和重武器；又如勸阻以色列不要炸伊朗核設施，卻容許炸軍事設施。

如今美國面臨的兩難考慮，是應否支持以色列於7條戰線開戰，包括真主黨、哈馬斯、敍利亞、伊拉克、也門叛軍青年運動、法塔赫及伊朗。若果不支持，華府將威望大跌，如何再督促烏克蘭和台灣？但若果支持，那將會是另一場長久的消耗戰，最終的勝負及結局難料；甚至在歐洲不予支持下，以色列的下場隨時比烏克蘭更慘！

柏林自由大學哲學博士 史文鴻