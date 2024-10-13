拜登要求以色列不要襲擊在黎巴嫩的聯合國維和部隊，這有兩個重大意義，一是以色列已決意襲擊聯合國維和部隊；二是美國總統只能懇求，沒能力約束以色列的行動。

以軍的襲擊，在於以軍要求聯合國部隊從所駐的地區撤出，因其阻礙以軍的進攻路線。以色列只管戰爭，否定和平，維和部隊阻礙便連維和部隊也攻擊，大有阻我者死的霸王氣概。以總理內塔尼亞胡也公開揚言，對任何攻擊以色列的，都會施以致命打擊，明顯地恐嚇全球所有國家，不單止巴勒斯坦、阿拉伯和伊斯蘭教等。

聯合國經深入調查，指摘以色列在加薩犯有戰爭罪行，並斥以軍專門攻擊醫護人員，不僅違反國際法律、人道主義，其目的更是趕盡殺絕。這樣的滅絕政策，含有極強烈的種族清洗動機，中東之戰已不是傳統的國與國之間的爭地戰爭，而是嚴重的種族和宗教的生死決鬥。伊斯蘭教的聖戰也沒有猶太復國主義的殺戮殘酷，伊斯蘭教實際上歷來都帶有一定的寬容，伊斯蘭的國家，包括帝國，都容納其他宗教、其他種族，主因是伊斯蘭教主張眾人同等，信教或不反對便可，沒有針對種族的分別。猶太教則認定本身是神挑選的民族，超越所有其他民族，因而可任意勞役、搶掠其他民族，還會得他們的神的庇護祝福。

猶太教是狹隘種族主義的意識形態，千百年來雖經其他文明洗禮，還是保持落後排他的部落信仰與行為，不受迫害，便要迫害他人，來成全猶太教的優越民族主張。歷史裏的主要宗教當中，猶太教是反普世的救世主張，不是猶太教，便是要受其攻擊勞役；不是猶太人，便不得救贖。在永世和現世都應服從猶太族，任其魚肉。正因如此，同源的基督教與伊斯蘭教可轉型為普世宗教廣傳於世。猶太教還是與眾為敵，與其他文化、宗教、文明存在着不可解的矛盾。

因此，中東之戰，不是傳統的地緣政治之爭，也比中世紀的十字軍東征和伊斯蘭教的聖戰反擊，有着更濃烈的宗教和種族主義成分。以色列依傍美國霸權而起，但並不受制或歸附美國，反而要建立神權國家，也不甘心於歷史上的迦南之地，或大衞、所羅門的王國，而是要建立更大的猶太勢力，未必是領土的國家，而是金融和意識形態的帝國，借美國的架構，主宰全球政治與經濟。