早前美國碼頭工人罷工，其中一個訴求是反對港口使用自動化設施。很可笑吧？美國號稱全球第一科技強國，港口設施依然停留在幾十年前，至今還要靠人工操作，可謂莫大諷刺。反觀中國多年前已開始推動港口自動化，目前已建成數十座全自動化集裝箱碼頭和乾散貨碼頭，遙遙領先所有國家。世界銀行資料顯示，按船隻在港口耗時和績效計算，中國洋山港排名全球第一，而表現最好的美國港口僅排名53，兩者形成鮮明對比。

難怪美國《華爾街日報》也忍不住吐槽，碼頭工人希望提高工資，但生產率不提高，這在競爭激烈的全球經濟格局中是不可持續的。「抵制其他國家正在採用的生產力工具，將損害美國經濟以及除港口之外多達數百萬的美國工人。」道理淺顯易懂，可惜碼頭工人根本聽不入耳，而政客們為了選票又刻意討好工人，哪管甚麼生產率和競爭力。

冰凍三尺，非一日之寒，美國港口存在的問題，不僅僅是工人要求提高待遇，還有港口設施嚴重老化，管理當局缺乏統一協調和改善能力，可謂百病叢生，積弊難除，以致整體效率和競爭力每況愈下，這不正是美國系統性衰落的縮影嗎？

很明顯，美國確實有病，而且愈來愈嚴重。有些人總是不承認美國正在衰落，認為其政治制度具有強大的自我糾正能力，實際上美國的衰落已是肉眼可見，其千瘡百孔的政治制度也正是加速衰落的根本原因。美國最大的問題就是認為自己的體制沒有問題，精英階層的利益固化和金權政治的強大阻力，使美式民主失去自我改革的能力，也使美國選舉徹底淪為小圈子遊戲。在這種制度之下，無論誰入主白宮，都只能代表既得利益集團，不可能推動改革。

所以說，美國的問題是系統性的、全方位的，不僅經濟、軍事等硬實力全面衰退，政治、文化等軟實力也是今非昔比。但政客們不願面對事實，還在自我陶醉，甚麼「美國再偉大」、「美國回來了」、「還要領導世界一百年」等等，吹得天花亂墜，實在好笑。簡單如港口自動化也無法推行，如何再偉大？連以色列也駕馭不了，又如何領導世界一百年？美國政客最擅長的大概就是打「中國牌」，往往三句不離本行，殊不知攻擊中國並不能使美國更偉大，反而愈發暴露其虛弱本質。