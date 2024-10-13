近年的國際局勢看似危險，但也不是如想像般危險，只要能及早發現問題，再大的危機往往都能安然度過。過去幾年，世界上最嚴重的兩次軍事衝突，都是事前沒有太多迹象的。2022年，俄羅斯與烏克蘭爆發戰爭，在俄國進軍之前，七成烏克蘭人都不相信戰事會爆發，俄羅斯總統普京也曾表示，無意對烏國用兵，他是在開戰前的幾天才改口，因此這場仗是在很多人意料之外。

另一場事前全無徵兆的軍事衝突，便是來自以色列和巴勒斯坦。2023年10月，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯突然向以色列發動攻擊，以巴戰爭由是引發。但除此之外，近年世界上大部分讓人擔心的軍事危機，最終都是有驚無險。

2017年，時任美國總統特朗普逼迫北韓要放棄發展核武，平壤堅拒答應，美軍聲稱出動了3個航空母艦戰鬥群開赴朝鮮半島，儼然是一副不容你不妥協的模樣，當時很多觀察家都擔心衝突會一觸即發，雙方正瀕於核戰邊緣。幸而美朝兩國領導人都是聰明而理智的人，經多番商議，最終各自找到下台階，一場偌大的危機乃化於無形。

2022年，時任美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，一度使中美兩國面臨軍事衝突的邊緣；至於俄烏戰爭的影響所及，更有可能導致俄羅斯與北約盟國直接對戰，這些危機事前都曾讓很多人擔心。不過，只要危機乍現時，能有足夠時間讓各國的主政者協商處理，問題大都能克服過去。大部分當代領導人都是明智而理性的，若非不得已，他們都不大喜歡用戰爭方式解決問題。正所謂「談和、談和」，只要有時間讓他們去談，大多可以談得個和局收場。以此觀之，世界雖然危機四伏，但大家也不必過分悲觀。