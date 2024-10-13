烏克蘭總統澤連斯基繼提出所謂「勝利計劃」要求大力支援後，最近又語出驚人地表示，烏俄戰爭最遲可在明年結束，因為當前戰局發展創造了這樣的機會。澤連斯基在克羅地亞出席第3次烏克蘭─東南歐峰會時說：「在10、11和12月，我們確實有機會推動局勢走向和平及長期穩定。戰況創造了作出這樣選擇的機會，有利果斷採取行動，在2025年底前結束戰爭。」

或許是因為烏克蘭即將進入不適合大規模戰爭的冬季，所以澤連斯基認為這是讓烏克蘭獲得喘息，並且藉西方盟國大力支援重新振作起來的大好機會，才會作出上述發言。但無論從任何角度看，烏克蘭目前面臨的，都是黯淡而不明的未來。

目前烏克蘭的狀況十分明顯，烏東被俄羅斯蠶食鯨吞，戰略樞紐紅軍城已經岌岌可危，烏克蘭卻已經沒有足夠的預備隊可以投入戰場；北面對庫爾斯克的攻略已經反攻為守，還可能陷入俄羅斯反攻的鉗形攻勢中。更糟糕的是，今年烏克蘭可能會是暖冬，對俄軍遲滯的效果有限，而西方對烏國的援助也呈現枯竭，逐次零星投入戰場的資源，最後都可能成為犧牲更多人命的無意義消耗。

澤連斯基當然清楚眼前的狀況，但除非承認失敗，否則只有不斷謊報好消息，提出驚人大膽的計劃，因為他已經別無選擇。現在說出2025年底前能結束戰爭，不過是又一個對西方畫大餅，索要更多資源的謊言罷了。但美國與歐洲並非傻瓜，又怎會看不出局勢的嚴峻呢？事實是，若烏東被拿下，庫爾斯克烏軍被驅回甚至殲滅，普京只會要得更多，甚至重新兵臨基輔城下，都是很可能會發生的事情。烏克蘭應該放棄虛幻與欺騙，睜開眼面對現實，戰爭才有走向結束的時候。