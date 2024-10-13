筆者最近出任所屬政黨的婦女事務委員會副主任，作為唯一男士成員，有機會向一眾姐妹學習，並從女性角度思考社會政策問題。我們上月就社區託兒服務進行研究，透過網上及街頭問卷、焦點小組，接觸了超過600人，了解婦女面對生育和就業的困難和矛盾，如何做到事業與家庭兩全，實現婦女自強自主。從社會角度看，就是同時鼓勵生育與釋放婦女勞動力，為社會發展帶來新動能。

香港婦女生育率是亞洲最低，只有0.77；2023年女性勞動參與率僅52.2%，是東亞地區最低。出現「雙低」現象的同時，香港各行各業有不少傑出女性代表。以政府高官為例，18位常任秘書長當中就有12位女性；港交所更推出規定，所有上市公司的董事中必須至少有一名女性。但調查發現，不少婦女表示難以兼顧工作與家庭，只能二擇其一。在調查中的全職家庭主婦，被問到如有切合自身條件的合適工作，會否考慮重新投入勞動市場？逾83%表示絕對會或視乎是否有合適的支援服務，她們重返職場不僅是為了賺取工資幫補家計，亦希望與社會同步接軌，實現自我價值，故此要讓女性有真正的選擇，兼顧家庭與工作，社會要有更多的支援措施。

最直接先要完善託兒服務，這樣婦女就可重返職場。研究中發現，沒有使用過託兒服務的主要原因除了「已有合適的照顧者」（37.9%），其次是「對社區託兒服務不了解」（35.6%）、「資助託兒服務名額不足，輪候時間長」（21.1%）。因此建議增設一站式資訊平台，這些平台能實時顯示託兒服務機構是否有服務名額或輪候人數；鄰里支援幼兒照顧計劃（社區保母）方面，使用者亦可輸入一些服務要求以便服務機構配對，以協助尋找適合的託兒服務。亦有不少家庭主婦表示，社區保母質素參差，影響使用信心。調查顯示約57%表示若政府統一社區保母培訓課程內容，有助增加對服務的信心。建議社區保母統一培訓並增加培訓時數，以提高服務質素。

從制度而言，建構一個育兒友好的社會，政府要落實家庭友善政策，包括全薪14周的產假和7天的男士侍產假。這次調查發現，受訪者認為「雙職父母彈性上下班時間」（64.7%）、「育兒假」（45%）能協助婦女就業。筆者認為政府及公營機構應帶頭作示範，實施有薪育兒假及彈性工作時間，繼而進一步在社會推廣並研究相關立法，增加雙職家長工作上的靈活性，減輕壓力，平衡工作與家庭，達致鼓勵生育和釋放婦女勞動力之效。

家長是孩童人生的第一位老師，但家庭教育對雙職家長亦是挑戰，筆者高興見到政府逐漸對家庭、家風和家教的重視。日前政府主辦的家庭暨婦女發展高峰會，以「發揮巾幗力量，傳承良好家風」作主題，但相關政策涉及政府多個部門，更要調動全社會參與，正正考驗政府的規劃、協調和執行力。