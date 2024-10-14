歐盟成員國中，匈牙利因為與中俄相對友好而被視為另類，在許多問題尤其是俄烏戰爭上，匈牙利堅持反戰的立場更與多數成員國格格不入。這自然引起那班親美的歐盟政客不滿，在近日的歐洲議會辯論中，歐盟委員會主席萊恩和匈牙利總理歐爾班針鋒相對，令雙方矛盾徹底激化。

萊恩指摘匈牙利一直阻撓歐盟對烏克蘭的援助，試圖削弱對俄羅斯的制裁，並持續購買俄能源。歐爾班則反唇相譏，指俄烏戰爭爆發以來，西方國家花費85億美元從土耳其和印度的燃油廠購買俄羅斯石油，去年就比前年增加了44%，充實了俄羅斯國庫，「現在你們居然批評我們，真是虛偽！」

歐爾班沒有說錯，西方確實很虛偽，任何事情都採取雙重標準，對俄烏戰爭如是，對以巴衝突亦如是。最可悲的是，歐盟被美國綁上戰車，在俄烏問題上一錯再錯，不惜犧牲本身利益為美國作嫁衣裳。正如歐爾班指出，歐盟領導層作出錯誤決策，導致歐洲經濟喪失競爭力，「歐洲人民想要和平、秩序和發展，歐盟精英卻帶來戰爭、移民和停滯。」

歸根究柢，歐盟最大問題就是無法實現戰略自主，事事都要聽從華盛頓指揮，以致漸漸淪為美國的附庸。君不見，歐盟跟隨美國制裁俄羅斯，援助烏克蘭，換來的是本身通脹和工業成本大幅上升，產品競爭力急劇下降，企業爭相外移。這種困境全拜萊恩等親美政客所賜，好像歐爾班如此頭腦清醒的歐洲領導人有如鳳毛麟角，即使有心改變現狀，也無能為力。

事實上，不管歐盟如何傾力支援烏克蘭，都無法助其扭轉敗局。烏克蘭總統澤連斯基早前帶着「勝利計劃」訪問美國，雖然乞得80億美元額外軍事援助，但始終說不清勝利計劃到底是甚麼東西。要求盡快加入北約？不過是做夢罷了。眼看「最艱難的冬季」即將來臨，戲子愈發焦慮，近日又匆匆走訪英法意德四國，無非還是伸手要錢要武器。怕只怕，歐盟之力有限，烏克蘭之欲無厭，根本填不滿無底洞。近日戲子也不得不改變口風，聲稱最遲明年結束戰爭，其窘態可想而知。

其實明眼人都知道，烏克蘭不可能通過軍事手段取得勝利，透過談判結束戰爭是唯一選擇。萊恩等歐盟政客並非不明白這個道理，奈何作為美國的棋子和代理人，不得不聽令而行。