先生之志大矣，先生能力不足。日本新任首相石破茂上台後搞作多多，首先是解散眾議院，並在月底舉行選舉，朝野多名重量級眾議員隨即引退。此舉一來顯示其改革決心，二來試圖將人氣轉化成民眾對自民黨的授權，為日後施政掃除障礙。

接着又提出建立「亞洲版北約」。自民黨政調會長小野寺五典表示，石破茂已指示他增立新組織，討論建立「亞洲版北約」構想，研究就加強地區安保聯繫能展開甚麼討論，將在月底的眾議院選舉後着手處理。

亞洲版北約並非新主意，美國一早想搞，2021年牽頭成立美英澳三方安全夥伴關係（AUKUS）；而2007年成立的美日印澳四方安全對話（Quad）本已形同虛設，在拜登主導下2021年又轉趨活躍，全部舉動皆衝着中國而來。這些組織沒有軍事上互相防衞的條約，但已見雛形。

如今石破茂舊事重提，美國對此卻很冷淡，美國智庫甚至直斥此構想「與現實脫節」，在東盟（ASEAN）不會受到歡迎。誠然，部分東南亞國家雖然跟中國有領土爭議，但跟中國在經貿、基建合作緊密，除了個別國家如菲律賓不自量力，其餘都不想與中國為敵。這些國家連在中美之間選邊站隊也不願意，日本又憑甚麼？印度則自視甚高，對日本主導的建議不可能有興趣附和。

石破茂曾說，美國可以在日本駐軍，日本也可以在美國駐軍，如此莊閒不分，美國當然不悅。小日本就是小日本，永遠只能跟在美國屁股後面，美國可以搞亞太版北約，小日本卻絕不可以。石破茂在政壇打滾多年，多次與首相之位擦身而過，現在好不容易掌權，急欲落場表演一下，可惜昧於現實，注定失敗。