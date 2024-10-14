2020年時任美國總統特朗普試圖連任，不少台灣人卯足勁為他搖旗吶喊，可惜那一屆他敗選，如今捲土重來，他非但沒有投桃報李，反倒揚言一旦重掌白宮，定然會竭盡所能榨取台灣的剩餘價值，要寶島付出天價的保護費。

早前特朗普受訪，被問到目前台灣的軍費開支是否足夠，他逕直說不足夠，並認為應增至佔國民生產總值（GDP）的10%。現時每年台灣軍事開支約佔GDP的2.5%，以國際標準而言，已經屬於偏高。北約組織終日渲染來自俄羅斯的軍事威脅，但大部分歐洲成員國的國防預算，都低於GDP的2%。若然台灣的軍費要驟增4倍，那便無異於竭澤而漁，到時候中國大陸不必出兵，台島的經濟也會自行崩潰。

對於特朗普的說話，你不能不認真，也不必太認真，他一旦重新掌政，即使當真會逼迫台灣增加國防預算，也不可能一下子增至佔GDP的10%。為應付特朗普，假如台灣每年增加1%的軍費，到他4年任期屆滿時，也不過是加到6.5%，待下屆美國總統上場，可能又是另一番光景。

不過，即使台灣軍費開支加到只佔GDP的5至6%，也未必是廣大民眾所能負擔的。寶島的經濟基礎並不堅牢，對外貿易之所以收益豐厚，是全憑中國大陸的優惠措施。若然兩岸關係惡化，大陸取消惠台政策，台灣的經濟將危如累卵。

以往南韓對中國的貿易是出超，近年已變成入超，皆因中國工業強勁，產品競爭力強，在「貨比貨」的情況下，韓國貨便愈戰愈敗。台灣產業有六成以上是跟南韓重疊，南韓敗下陣來，寶島若然不靠大陸讓利，又如何能再支撐？假如商貿撐不往，軍費開支又拾級而上，試問台灣民眾往後的日子，還能怎樣過下去？