1996年台海導彈危機時，海外華人都為台灣即將發生衝突感到憂心，紛紛期望還在台灣的親友找機會離開台灣躲避災禍。但當時雖說也有少數人感到焦慮，但絕大多數台灣民眾卻顯得老神在在，一切作息如常，彷彿根本就不擔心會陷入戰火。

前年佩洛西訪台以來，大陸加大對台灣周邊的軍演頻率，兩岸對立進一步惡化，但台灣大部分的人似乎依舊毫不在意，早前公布的一份民調顯示，61%的民眾認為5年內大陸不會攻台，認為有可能會發生的，僅有24.3%。這一切是在說明，台灣人對戰爭毫不畏懼也不在乎嗎？其實不然。

近年來台灣關於兩岸發生戰爭可能的文藝娛樂作品，忽然如大量春筍般露出；例如《燃燒的西太平洋》就是描繪台美對抗解放軍的漫畫，《以下證言將被全面否認》是假設大陸統治台灣的反烏托邦小說，也有設想解放軍入侵台灣的桌遊《2045》，以及獨派與民進黨搞出來的劇集《零日攻擊》等。雖然這其中不乏民進黨刻意資助帶風向，但連寫作比賽中，學生關於戰爭的創作也愈來愈多，就足資證明山雨欲來的氛圍，已經逐漸在台灣人群中擴散。

對台灣的基層社會來說，明知愈來愈接近戰爭邊緣，但卻無能為力，只能當作沒有看見。這種壓抑在內心的恐懼，只會造成社會瀰漫不安的情緒，衝突、暴亂密集出現，甚至選擇自戕的人也直線上升。照理說一個負責任的政府，應該努力消除這種末日焦慮，積極讓社會恢復寧靜。可是對民進黨而言，這正是利用民眾對戰爭的恐懼，擴大渲染對大陸的敵視心態，藉此鞏固自己「抗中第一品牌」的大好機會！所以台灣的恐懼只有繼續被鼓動，未來也只有更加動盪不安。