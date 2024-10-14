長者一向被視為弱勢社群，加上敬老是中國人的傳統美德，政府涉及長者的政策往往很容易惹來詬病。房委會早前向住滿15年的公屋全長者戶發出申報表，要求長者申報是否持續居住在單位，就被輿論質疑為「向長者開刀」。不過，客觀而言，長者佔用的社會資源只會愈來愈多，而港府連年赤字，節流壓力大，壓縮長者福利恐怕會成為未來的趨勢。

港府近年為了解決市民居住問題，不斷加建公屋，更下大力氣加快公屋流轉，將不合資格的住戶踢走。這方面的主要工具是富戶政策。過去公屋租戶住滿10年後才要每兩年申報一次資產，去年已經「加辣」，改為入住滿兩年後便要每兩年申報一次。房署在新政策實施後成功收回了3,300個單位。然而，只要公屋住戶成員皆是年滿60歲或以上，就可以豁免富戶政策。這種家庭無論有多少資產，也不會被踢走，因為不需要申報。即使是房委會最新要求的申報，亦只是要求他們申報居住情況，而不涉及資產。

富戶政策照顧60歲或以上人士，原意是這些人臨近退休，趕他們走不近人情。問題是近年香港老齡化問題嚴峻，這類家庭所佔比例愈來愈高。現時全港公屋193個屋邨有逾200萬人口居住，當中四分之一年屆60歲以上，該比例在未來10年還會上升至三分之一。如果現行富戶政策不變，意味愈來愈多公屋租戶將會獲豁免申報資產，所住的公屋單位亦會退出流轉的行列。

照顧長者是應該的，錢從何來卻是很現實的問題。截至8月底，港府本財政年度首5個月錄得1,839億元赤字，財政儲備跌破6,000億元。港府在開源方面缺乏高招，只能節流。房委會這次只是要公屋長者申報居住情況，長遠會否加辣呢？實在不好說。