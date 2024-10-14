香港商舖執笠潮愈演愈烈，除了直接受北上消費、網購及旅客消費模式改變影響的食肆和零售店舖，就連被認為難以被內地同業取代的健身服務及保健產品，都有大型連鎖店先後宣布結業，彷彿任何生意都做不住。因港店執笠而吉出的舖位，不少被來自內地的食肆或飲料品牌頂上，令人覺得香港品牌已逐漸喪失吸引力。

不過，早前的香港「廖孖記腐乳」和內地「美誠月餅」事件，顯示香港品牌和「香港製造」仍然廣受內地和本地消費者歡迎。「廖孖記腐乳」過往標榜自己為「香港製造」，即使售價較高仍吸引不少本地人以至海內外旅客購買。到其後被揭原來只是將內地製腐乳「來料加工」，雖則未去到違法欺詐的程度，但仍被消費者質疑是誤導並要求退款，最終又是執笠收場。

內地製「美誠月餅」的直播帶貨視頻，用上了香港藝人協助宣傳，並強調產品是「香港的」、「高端的」，吸引到成千上萬的內地人購買，短短幾個小時的銷售額已達數千萬元人民幣。內地當局近年大力加強保障食品安全，內地居民願意付出較高價錢，甚至專程來港購買港產月餅，為的並不是安全衞生或口味特佳，而是因為「香港的」某程度就是代表「高端的」。

同樣地，內地的藥物及保健食品的質量和監管近年亦已有所提升，但許多內地人還是傾向走到香港購買。至於近日宣布將全線結業的中資保健產品連鎖店，可能就是因為被人感覺並非香港品牌而做不住。

一些內地食肆及飲料品牌攻港，其實未必是希望在本地市場賺錢，而是藉此提升品牌形象，借助香港的國際城市地位逆向宣傳，類似改革開放初期的「出口轉內銷」，讓自己的產品在內地可賣得更好更貴。