俄烏戰事應該煞停。老朽早前嘗言，俄烏戰事持續逾兩年半，俄羅斯一直佔主導及取得優勢，烏克蘭總統澤連斯基卻一直埋首沙堆，無視客觀現實，沉醉在自己的所謂「勝利計劃」！與其瞎折騰，倒不如放下身段，接受中國和巴西提倡的烏克蘭和平方案。

歐盟各國外長今日會在盧森堡討論烏克蘭周邊局勢，並審議中國和巴西今年5月提出的俄烏和平倡議。中國就推動政治解決烏克蘭危機達成6點共識，包括呼籲停火、召開國際和平會議、尊重所有國家的合法安全利益等。事實上，俄總統普京曾提出和平解決烏克蘭衝突的倡議，只要烏軍從俄羅斯新地區領土撤離後，俄方將立即停火並準備談判。可惜，西方一些政客就是不願見到俄烏和談，他們一直拱火，給澤連斯基打雞血，讓他亢奮不已，以為可擊敗俄羅斯而提出所謂「勝利計劃」！給澤連斯基打雞血的，最顯著的莫過於法、英、德！

最近法國又話將向烏克蘭提供幻影2000戰機，可配備新型空對地作戰及電子戰系統，可精準打擊近250公里外的地面目標。澤連斯基喜不自勝，大言炎炎指當前俄烏戰場局勢為烏軍創造了機會，最遲可在明年採取行動結束戰事。英國報章上周四報道，英軍考慮派出教官赴烏克蘭訓練烏軍新兵。消息稱，英軍教官抵烏發出一個有力的政治軍事信號，象徵北約軍事基礎設施恢復在烏克蘭的實質部署，可震懾俄羅斯。

此外，還有德國總理紹爾茨表示，年底將提供14億歐元軍事援烏，並提供防空系統、主戰坦克、無人機、彈藥等。你話澤連斯基在一眾政客拱火下，怎會不再博一鋪？可憐烏國人民生靈塗炭，舉國有山河之異，不知何時見到和平曙光？