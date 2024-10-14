為應對香港人口老化、流失及勞動力結構轉變等挑戰，特區政府於2022年底推出「高端人才通行證計劃」（下稱「高才通」），旨在吸納高學歷、高收入、高技術及富有工作經驗的人士來港。截至今年8月底，計劃共接獲約9.7萬宗申請，批出約7.8萬宗申請，當中已有6.3萬人及約7萬名受養人來港。首批「高才通」即將於今年年底開始續簽，究竟屆時會有多少「高才」能夠並願意繼續留在香港，值得跟進與研究。

香港作為一個「移民城市」，歡迎各類人才來港推動香港經濟社會發展。而相比於早年推出的「優才」及「專才」的審批資格，「高才通」申請人只要符合特定條件，毋須事先獲香港僱主聘用，都可於短時間內獲批為期兩年的簽證。計劃實施近兩年，觀乎輿論，不時就「高才」持有人來港產子有爭議、「高才」家庭為子女教育只視港為跳板、申請者來源地過於單一、調查顯示近一半「高才」未有就業，或未能從事與自身專業相關的工作等情況備受外界關注，部分問題值得政府檢視。

中共二十屆三中全會《決定》明確指出「支持香港打造國際高端人才集聚高地」，要落實發展，搶人才的政策必須朝着目標，不斷優化。我一直認為人才是伴隨產業走的，只要有可預期的經濟前景、合理的產業結構、良好的社會秩序以及健全的公共服務，自然就會吸引人才來港工作生活。但香港產業結構較單一，疫後經濟也尚未完全恢復，現實情況未必適合所有「高才」的專業背景及個人發展需求。政府積極搶人才的初心是好，但仍要根據香港的實際情況來決定需要哪些人才，否則可能會出現人力資源錯配。

此外，我亦留意到網上湧現大量所謂「高才保險續簽攻略」的宣傳廣告，確實有不少「高才」投身保險業，亦有人利用「高才」續簽心切，對外宣稱加入相關保險團隊出任保險經紀後，可以購買大額保單以自製業績，佣金亦可以當作薪金，為其提供工作合同及出糧紀錄，更宣稱保證續簽。作為保險業界的一員，我必須指出這些宣傳存在誤導。

並非「高才」從事保險經紀就無法續簽，但作為自僱人士，當局已表明會嚴格審核，續簽審批會加倍小心，例如會小心判斷申請人做了多少工作、帶來多少經濟效益、是否居港、是否有相關證明可供核對等。所以我建議「高才」切勿輕信所謂「保證續簽」的攻略，誤以為只要購買大額保單，就一定能獲得保證續簽。不如着實探索自身所長，來港建港。

本港搶人才與人才來港應該是一個雙向選擇的過程，「高才通」運作近兩年，計劃在某程度上處於較為寬鬆的「撒網」模式，但政府除了檢視引入人才的數字外，更值得亦是時候回顧人才在香港的發展及所產生的價值，全面地檢討並優化，更精準地引入人才，同時有機會令他們發揮所長，為港建港。