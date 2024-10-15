世界視線：勝利方案難推　烏戰俄還佔優

烏克蘭總統澤連斯基游說歐盟各國，推銷他的勝利方案。實質不過是要求歐盟與美國輸送遠程攻擊武器，讓烏克蘭直接襲擊俄羅斯，擴大戰爭。

這背後有拜登等美國主戰派的策動，但歐盟未必願意。一是財政負擔過重。即使像美國以貸代援，烏克蘭能否還貸成大問題。戰爭敗了，貸款便泡湯。勝了，也不知何時烏克蘭才有錢還貸。勝利重建，需貸更多。歐盟各國財政緊絀，尤以德法大國為甚，怎樣可以撥巨資支援烏戰？

二是以德國為例，民眾反烏戰聲勢浩大，執政黨早晚被迫下台，好戰的綠黨在地方選舉被選民排斥下，潰不成軍。雖說民主選舉是金權政治，離大選還有時日，德國執政黨不能不顧民意，堅持跟隨美國。最近丹麥媒體揭露德、俄合作的北溪2號天然氣管道被炸，美國有參與。此前亦有其他揭秘，指向美國與烏克蘭合謀，只是被各方壓下。紙包不了火，美烏製造的爆炸是恐怖主義，損失的是德國資產，也使德國難自俄進口天然氣，被迫高價從美國、挪威進口，造成國內嚴重的通脹和成本危機。在野黨的選舉勝利，反映德國民眾不為執政黨及主流媒體所騙，公開反抗。除非烏戰速決，否則的話，在民意轉向，選舉壓力加大，德國政府會逐步從烏戰脫身，與烏克蘭、美國劃清界線。

此所以澤連斯基急於爭取援助，用勝利方案說服歐盟。但他也只能說2025年結束烏戰，他的勝利方案實施需時。2025年歐美政治會大變，支持烏戰的勢力未必可把持歐美政府，用勝利方案戰勝俄羅斯，更何況勝利方案實則是要北約與俄羅斯開戰。美國願戰，歐盟不願戰。烏戰不可能在北約與烏克蘭勝利之下結束，俄羅斯若敗，必然傾全國之力反擊，也不會局限於烏克蘭。

澤連斯基指北韓參戰，企圖惡化戰爭形勢，俄羅斯早已在佔領的烏東進行重建。北韓派遣的應是工兵，不是軍隊，俄羅斯兵源充足，不需求助於北韓。武器早從伊朗與北韓進口，與北約從南韓等地進口同類，並不代表新的轉變。烏東開始重建，是俄羅斯決意收復烏東土地，為戰後作出準備，反映俄國的自信和決心。相對於澤連斯基的內訌，歐盟的猶豫，美國之受制於總統大選，烏戰不進入核戰階段的話，俄羅斯的勝算較高，主要是俄不怕消耗，歐美卻承受不了更長時間的消耗。

研究院院長 陳文鴻