正論：北上外遊難抗拒　死城如何能揚眉

政府高官無時無刻希望全港18區「日夜都繽紛」，又大力推動盛事經濟，單係今年上半年，就有超過一百項盛事相繼在港舉行，然而，又是否做到「無處不旅遊」呢？看來，似乎事與願違，旅客人數的確逐步增加，無奈北上潮更加洶湧！重陽節假期，10號、11號兩日合計超過百萬港人離境，多個口岸自早上9時起已擠滿過關人龍，港鐵一度要減少前往羅湖及落馬洲支線的東鐵綫服務，控制兩大口岸人流！

旅遊界早前指年初至今本港共約3,400萬旅客人次，距離全年目標的4,600萬人次，仍欠1,200萬人次。雖然十一長假內地旅客有所增加，北上港人減少，但外遊港人亦大幅增加，截至今年8月已超過180萬人次訪日，日本被好多港人視為「第二故鄉」，不少港人一年都會去好幾趟，樂此不疲，也就難怪訪日人數較新冠疫情前，即2019年創下的年度訪日最高紀錄高出20%。看官，北上潮流加外遊「第二故鄉」與日俱增，且演變成不可逆轉的趨勢，而香港旅遊業卻未能提升軟實力，一味吃老本；欲轉型而無方向，想創新又得把口，不要說發掘旅遊資源，單是一個當年造價82億元的啟德郵輪碼頭直至今日依然十室九空，郵輪碼頭淪為禪房，就知搞旅遊的港產官僚幾咁無能！阿爺寄望香港旅遊如何創新，如何利用好海岸線和海島，透過動漫、演藝、電競、人工智能、濱海運動等，將香港建設成為內地中高收入階層休閒度假首選目的地，看來只能是奢望！

有議員在社交平台貼文，指重陽節當晚親到尖東一帶走走，剛過了十一長假期，9時後市面冷清，不少餐廳甚至員工多過顧客，食肆即使有口碑也難以在夜市做多轉生意；更引述侍應說周末情況更「恐怖」，反問政府如何增加過夜客！重陽翌日該名議員又到深圳羅湖一帶及澳門逛逛！發現同香港完全兩個世界，早上8時多羅湖關口已人山人海，商業城內賣熟雞及燒豬的店舖9時已準備就緒，笑着招呼迎客！

至於澳門也不弱，據悉9月份的酒店平均入住率達98%，不少酒店在重陽長假更錄得爆滿。議員指到澳門旅遊的多數喜歡「食吓行吓」，確實有種旅行放鬆的感覺，對於這類旅客，香港普通的攤位活動和Show相信吸引力不大。議員直指港人慣了假期外出，不是北上就是到日本、台灣、泰國、南韓等地旅行，這是大勢所趨，問題在於來港旅遊的旅客，能否填補代替這群離港港人在港的消費額。目前當然諗都唔好諗！

要振興香港旅遊業，眾所周知，要改革創新，尤其要求質變，如何「行多一步」令訪港旅客「賓至如歸」，他們如何才肯花錢消費，着實考驗港官的智慧和魄力！要推動盛事經濟、鼓勵旅客過夜，我們拿甚麼吸引他們？有議員亦出謀獻策，譬如舉辦更多大型活動，像啟德體育園明年啟用，可舉辦大型演唱會，找國際巨星助陣。本欄上月已提出啟德體育園迎來英國天團Coldplay開騷的好消息，不過不忘提醒港府做好配套，杜絕甩轆，皆因港官一遇盛事即錯漏百出！「死城」要吐氣揚眉，港官切忌大安旨意！要提升軟實力，真係唔可以靠吹，請使用真功夫！