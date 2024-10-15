美國大選還有不足一個月便舉行，民主黨賀錦麗在傳媒全力造王下，全國民調長期領先共和黨特朗普，看似一片光明，但其實處處暗湧，形勢正在起微妙的變化。投注網站PredictIt數據顯示，截至10月10日，投注賭盤中賀錦麗最新勝選機率為50%，特朗普賭盤勝選機率為54%，兩者相差4個百分點。要知道，有關賭盤自拜登退選、8月開始，賀錦麗勝選機率便大幅超前特朗普，現在竟然開始反轉，足以令民主黨警惕。

為何會有這樣的反轉？很明顯，外界給予賀錦麗的蜜月期已屆尾聲，不管傳媒如何給她塑造開明、民主、爽朗形象，美國選民最看重的經濟政策，她依然未能交出令人滿意的答卷。最新民調顯示，受訪者認為經濟是美國目前面臨最重要的問題。約44%受訪者認為特朗普在解決「生活成本」方面會有更好的方法，高於賀錦麗的38%。

美國人對移民的疑慮，亦提振了特朗普的聲勢。約53%受訪者同意「這個國家的非法移民對公共安全構成危險」的說法，不同意的比例為41%。而在今年5月的同類民調中，同意者和不同意者比例為45%比46%。特朗普向來高舉反移民大旗，這個變化對他更為有利。

與此同時，路透社最新民調顯示，賀錦麗贏特朗普的幅度已縮小到3個百分點。《華爾街日報》最新公布的7大搖擺州民調亦顯示，雙方支持度過於接近，無法預測結果。

今場美國總統選舉，不僅是爛橙和爛蘋果之爭，選情更是近年鮮見的咬緊，未到最後一刻，也沒有誰人有必勝把握。但有一點可以預料，就是一旦特朗普落敗，其瘋狂支持者肯定不會善罷甘休，上屆是衝擊國會山莊，今屆會否引爆內戰，不妨拭目以待。