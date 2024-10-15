由9月份開始，本港和內地股市大升，很多人開始討論，這一波升浪何時會到頂。要是懂得市場規律的，就知道講這話題為時尚早，現階段金融大戶尚在「收貨」，遠遠未到「派貨」之時，你若是股壇初哥，可以不入市看好，但千萬別作長期而大規模的沽空，否則很可能會焦頭爛額。

或許讀者會問，早前市況升到瘋癲，金融大鱷理應飽食遠颺才是，現水平怎麼還在「收貨」？讓我告訴你吧，目前就全面套利的機構投資者不是沒有，但那些充其量只能算是金融小鱷，不是「食大茶飯」的一幫人。真正的金融大戶，在整個過程中，共分4個階段「收貨」。恒生指數在2021年開始下跌，由約32,000點跌到2021年初的18,000點，這是「收貨」的第一階段，很多散戶眼見股價急跌，便忙不迭沽出走避。再由2021年初至今年8月，恒指是觸底徘徊、欲振無力，就連香港交易所前行政總裁歐冠昇也曾說，股民在「投降式」沽售。這些人所拋出的貨，有不少都進了大戶的口袋，這是第二階段。

第三階段就是現在，很多散戶在股價最低位、虧損最嚴重時捨不得割愛，如今股價反彈，可平手離場或者取得微利，他便急不及待將有價值的股票沽出，大戶們一聲「多謝」，便又將這批貨收入囊中。

最後一個「收貨」階段，便是稍後股市進一步大升，譬如升穿28,000點，然後突然回落至23,000點時，很多散戶便會驚惶失措、爭相拋售。大戶又將這一批貨收納好，然後才正式上路，將恒指催谷上頂端再頂端。股價到頂之時，市場就會逆轉過來，那時候不停「收貨」的，便是一眾散戶。大戶們嘛，就會慢慢地、從容地，將手上大批大批的股票派送出去。