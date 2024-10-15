東盟峰會日前在老撾徐徐閉幕，其中一個亮點是菲律賓總統小馬可斯當着其他東盟國家元首，直接向中國總理李強喊話，提到兩國的南海主權爭議問題。不過現場的各國領導人皆對小馬可斯的言論冷淡處理，令小馬可斯意圖借東盟峰會這一平台對華發難無功而回。

為何東盟不跟風菲律賓呢？今年東盟峰會的主題為「加強聯通和韌性」，顧名思義是要商討如何提升區內一體化程度，加強各國基礎設施的互聯互通，大多數東盟國家都深明峰會不應成為中菲吵架的平台。尤其是當前全球經濟不景氣，東南亞各國更應該與中國擱置爭議、求同存異，先將已有的合作基礎鞏固下來再說。

東盟在南海問題保持沉默的另一個原因，則和美國有關。菲律賓不顧忌南海爭端帶來的中菲關係惡化，很大程度上是自恃有美國支撐。而美方願意這樣做，表面上是重視東南亞，實質只是為了搞亂中國和平崛起。但另邊廂，拜登今年又不出席在東盟峰會之後舉行的領導人峰會，被不少東南亞國家解讀為拜登政府言行不一致，視競選活動、中東及烏戰為優先事項，對東南亞地區的參與度不高。

更甚是，美國在以巴衝突爆發後一直支持以色列，進一步強化了東南亞穆斯林國家如馬來西亞和印尼對美國的不信任。新加坡東南亞問題研究所早前進行的調查，便顯示中國在東南亞的受歡迎程度已首次超過美國。當然，這不等於東盟選擇站在中國一方。東盟組織架構鬆散，各國在很多國際議題的看法不一，重大的決案需要所有成員國同意才能通過，縱使中美俄日皆努力在東南亞地區施加影響力，然而大部分東盟國家更傾向採取兩邊押注的模式，在各大國之間合縱連橫。