明日發表的新一份《施政報告》，盛傳會宣布調低烈酒稅稅率，以刺激相關貿易及旅遊、餐飲業。其中業界要求將稅率由現時高達100%，大幅降至30%甚至20%。如傳聞屬實，將令人覺得政府精神分裂，政策自相矛盾。

第一重精神分裂，是政府近年以保障市民健康及增加庫房稅收為由，多次調高煙草稅和加強打擊私煙活動，就連一般市民購買私煙也不能幸免，未來還可能會禁絕電子煙、加熱煙，以及任何有添加味道的傳統香煙（包括薄荷煙）和水煙，更考慮禁止排隊期間吸煙等。有關建議引起不少爭議，包括旅遊及餐飲業界，擔心會影響旅客和生意，尤其不應在經濟不景時推行。

須知吸煙與飲酒同樣危害健康，尤其是烈酒，而且不僅是害己，也會害人。酒後駕駛和酗酒造成的禍害，並不會比二手煙小。加上現時財赤仍然嚴重，若政府一方面堅持加強禁煙，一方面又放寬烈酒稅稅率，道理上如何講得通呢？

第二重精神分裂，是與國家政策背道而馳。為了報復歐盟向中國製電動車加徵懲罰性關稅，內地當局早前宣布向歐盟白蘭地實施臨時反傾銷措施，矛頭直指公開支持向中國車加稅的白蘭地勝地法國。若特區政府在此時宣布大減烈酒稅，是否想搞「軟對抗」，藉兩地的酒稅差距擴大而「發國難財」，吸引更多內地酒鬼來港豪飲法國美酒呢？

也有人提出，能否只針對國產烈酒減稅，但這樣會違反世貿規定，特區官員肯定不敢做，雖然全球許多國家都有類似做法。另一方法是以烈酒成分與釀製方法區分，例如只對茅台等中式白酒減稅，白蘭地、干邑、威士忌等西式烈酒不能受惠，但估計不會有很多海內外豪客專程來港品嘗或購買茅台。