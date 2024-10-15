美國總統大選已剩下20日左右，究竟係賀錦麗抑或特朗普勝出大選，好快將揭曉！去到呢一刻，兩人使出渾身解數，老朽上投注網站PredictIt睇吓賭盤數據，最新選舉賭盤顯示，特朗普的勝率領先賀錦麗約4個百分點；在9月初，賀錦麗勝出率一直較高。而《華爾街日報》調查了7個將決定大選結果的搖擺州，最新民調顯示賀錦麗在其中4個州領先，特朗普則在3個州領先。據悉，特朗普在處理經濟、邊境議題、俄烏戰爭和以哈戰事上佔有優勢，而在健保和墮胎議題上，則落後於賀錦麗。

賀錦麗近日公開體檢報告，稱自己健康狀況良好及適合擔任要職，與拒絕公開相關資訊的共和黨總統候選人特朗普形成對比，佢指摘78歲的特朗普拒絕公開詳細的醫療報告，認為是特朗普缺乏透明度的最新例證。

事實上，自2015年特朗普首次出現在美國政壇以來，他一直拒絕公開醫療紀錄，關於他的健康狀況一直鮮為人知。特朗普2018年就任總統期間的醫療報告顯示佢患有常見的心臟病，其後兩年的報告顯示其膽固醇水平已顯著改善。特朗普最後一次體檢是去年9月，信中指佢體檢指標完全正常，認知測試結果非常出色。賀錦麗競選團隊希望將賀錦麗的年輕和心智敏銳，與特朗普高齡和容易胡思亂想形成對比，加上兩人透明度的差異，將有助於說服搖擺不定的選民相信賀錦麗更適合擔任公職。

依老朽看，賀錦麗勝在冇乜黑材料畀人爆，加上有美國樂壇天后Taylor Swift表態支持，更有前總統奧巴馬親赴關鍵搖擺州為其造勢，加上佢籌款能力高，自7月底投入大選以來，已籌得逾10億美元，刷新紀錄。以上幾點依然令老朽睇好佢勝算高一線！