近日，國際政治核威懾的討論甚囂塵上。俄羅斯屢次宣告美國與北約攻擊的話，俄國會動用核武。美國與北約不停地突破俄羅斯的紅線，俄動用核武防衞的言論與軍事準備也增強。

以色列亦計劃襲擊伊朗的核設施，美國勸阻。伊朗則揚言退出國際防止核擴散的條約，意即要發展核武，以應對以色列核武侵襲的潛在威脅。

今屆諾貝爾和平獎頒給日本原爆受害團體，日本首相在強調最終要廢除核武的同時，贊同美國給予日本的核保護傘，卻仍擔憂日本的安全。他以烏克蘭為例，主動廢除核武，結果被侵略。言下之意是核威懾對國家安全的必要，沒有核威懾也難有政治自主權。種種迹象顯示出核武競賽似已升級，國際安全進入危機邊緣。

國際輿論再也不是按照美國主流的論調。相反，國際危機來自美國和以色列破壞國際既有體制與秩序。國際政治的討論一如俄羅斯、伊朗等國，已突破西方自由民主人權的陳腔濫調，突破了以往的教條禁令。例如俄羅斯電視台（RT）有核威脅升級的座談會，有來自西方左翼人士公開提出伊朗要發展核武，對抗以色列的核武威脅，並舉北韓的例子，小國有核威懾能力，霸權如美國也不敢侵犯。他並強調，發展核武必須可攻打美國本土才有效。北韓發展核武的同時研發洲際火箭，短時期內建成核武攻擊美國本土的能力，這才是對美國霸權主義有效的核威懾。所以，伊朗發展核武也要以攻擊美國本土為目標。

事實上，中國的例子是北韓的先例。在國家經濟發展不足之時還要建立核武和洲際導彈能力，目標是要打擊美國本土，目的也是防美國侵襲。即使中蘇交惡，中國的核威懾也是抑制蘇聯進侵的重要因素。中國有了核威懾的能力後，才可安穩追求經濟發展。北韓在有了核威懾之後，不再擔憂日本、南韓的威脅，可與俄羅斯等追求經濟發展。同樣地，伊朗有核威懾，便可與以色列抗衡，美國、以色列也不會敢於隨時對其襲擊侵略，以伊大戰、美伊大戰便可避免，回復到代理人之戰，中東安全多了一重保障。

不過，以色列必然不容許伊朗發展核武器，它會否不顧一切地在伊朗還未成功研發核武時突襲伊朗？伊朗可能實際已製成核武，以色列的突襲仍然會引發以伊大戰、美伊大戰。且看當前伊朗及中東能否逃過這一大劫。