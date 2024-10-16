台灣民進黨、賴清德當局於「雙十節」對「新兩國論」大放厥詞後，解放軍航母遼寧號戰鬥編隊駛入巴士海峽，在西太平洋展開活動。台軍聲稱，發現解放軍8艘次軍艦和一艘次公務船，11架次軍機飛越海峽中線，進入台灣北部、西南及東部空域。

解放軍東部戰區日前公布了這次最新戰訓影片，包括準備發射導彈的畫面。東部戰區今次的最新戰訓，就規模而論不是最大的，武力強度不是最高的，但突出了「隨時可戰」的主題，影片名為「枕戈待旦」，強調各部隊「全時待戰，隨時能戰」。東部戰區的影片還用充滿「詩情畫意」加以描述：解放軍「頭枕波濤，執戈仗劍，倚待長空，徹旦秣馬」，海空陸火箭各部隊接到命令即可出擊，轉演為戰。

自從前年時任美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣，招致解放軍對台灣實施全方位戰備軍演大包圍後，其規模愈來愈大，出動的各種戰機、軍艦愈來愈多，衝破台灣各種「防線」，愈來愈抵近台灣，次數愈來愈頻密，不分白天黑夜，不分水文氣象如何。解放軍這種戰法，一是長期震懾；二是溫水煮蛙；三是疲台戰意，放鬆警惕；四是反覆全面訓練解放軍參戰部隊；五是模糊「軍演」與「開戰」的界線，出其不意發動進攻，令台軍無時間作出反應。今次解放軍東部戰區稱其為「全時待戰，隨時能戰」。對此，賴清德之流聽懂了嗎？是不是還以為大陸在老生常談，嚇唬他們呢？

過去很多年，台灣當局一直認為大陸很落後，他們又有美國人支持，解放軍根本不可能「解放台灣」，不敢「渡海作戰」。現在大陸強大了，美國人明顯變慫了，台灣當局和台灣社會就對大陸武統「半信半疑」了，對大陸的「圍島軍演」着實擔心害怕，但沒有辦法，美國人也沒辦法。大陸的「圍島軍演」可不是一時性起，不是被佩洛西的竄訪台灣所激，而是深謀遠慮的安排，已把解決台灣問題的主導權完全掌握。