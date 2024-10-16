傷害性不大，侮辱性極強。近年解放軍圍台軍演的最大特點是不斷擴大覆蓋範圍和演練領域，逐步收緊包圍圈，距離登島只差最後一步了。此次「聯合利劍-2024B」軍演更是出齊各大軍兵種，陸軍、海軍、空軍和火箭軍聯手造成合圍之勢，且是在凌晨行動，沒有預告，說動就動，若是實戰的話，台軍恐怕還沒來得及反應就成為炮灰，賴清德等台獨首腦不是被斬首，就是成為甕中之鱉，根本沒有機會逃跑。

台灣軍方聲稱全面掌握大陸軍演狀況，已依戰備時期突發狀況處置規定派遣適切兵力應對云云。不過是夜行人吹口哨，解放軍大軍壓境，迅雷不及掩耳，台軍拿甚麼應對？寄望美軍馳援？算了吧，老美正忙於應付俄烏和以巴兩場戰爭，左支右絀，哪還顧得上台灣。過去解放軍演練，美方還能說幾句硬話，這次則只能表示「嚴重關切」，可見形勢不由人，老美已沒有能力掌控和介入台海。

台灣有位所謂戰略學者曾誇誇其談，聲稱如果台海發生戰事，美軍快速部署可以在45分鐘內抵達台灣，駐紮在西太平洋的第七艦隊可能在24至48小時內到達台灣周邊海域。很明顯，這種人不是智商有問題，就是腦袋進水。解放軍區域拒止與反介入能力持續攀升，早就織成天羅地網，一旦戰火燃起，根本不容美軍靠近台灣。早前解放軍向太平洋發射東風洲際彈道導彈，即使提前通報華盛頓，美軍也無法窺探和追蹤，更別說防範。在這種情況下，美軍還敢輕舉妄動嗎？

有台灣媒體一語中的，指「封鎖台灣」才是解放軍演習的核心。此次除了出動各大軍兵種，還派出4艘海警船在台島周邊海域執法巡查，根據大陸海警局的說法，這是「按一個中國原則依法管控台島的實際行動」，說白了就是將台灣「內海化」。平時巡航管控，戰時徹底封鎖，台獨首腦固然插翅難飛，外國機艦也難越雷池一步。

由此可見，解放軍大可不必直接登島，只需封鎖海空就足以令台灣地動山搖。此次聯合利劍演練主要是針對基隆、台北、台中、高雄、台東和花蓮6個港口，這些港口的吞吐量佔到整個台灣地區的絕大部分，一旦陷於癱瘓，對其經濟和社會的衝擊可想而知。所以說，時與勢都在大陸這邊，民進黨當局最好面對現實，不要再肆意玩火，否則只能引火自焚。