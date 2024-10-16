世界進入多事之秋，除了俄烏戰事未完，以巴戰爭又外溢為以色列七線開戰，大戰真主黨，劍指伊朗。經過美國拜登總統多番力阻，加上以色列轟聯合國維和部隊受盡千夫所指，總理內塔尼亞胡似乎有所「軟化」，由強硬揚言要打擊伊朗核設施，變成只打擊石油設施，再變成打擊軍事設施。饒是如此，猶太復國大計不會停止。

另一邊廂，台灣民進黨賴清德在雙十發表台獨宣言，強調兩岸「互不隸屬」，繼續鼓吹「新兩國論」，又焫㷫對岸。今年5月的「聯合利劍-2024A」在賴清德宣誓就職後舉行，當時外界已預期有A就會有B。果不其然，解放軍日前又舉行「聯合利劍-2024B」圍台軍演，出動陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，近乎將全台封鎖。賴清德每高舉獨旗一次，解放軍就圍台軍演一次，力度愈來愈大，台灣防不勝防。

而南北韓亦形同火藥庫。南韓參謀長聯席會議稱，北韓在昨日中午時分，炸毀兩韓軍事分界線以北，連接北韓的京義線和東海線部分道路。南韓軍方其後在兩韓軍事分界線以南鳴槍警告。事實上，北韓自去年底在道路埋下地雷、拆除路燈，近日又切斷連接南北韓的公路和鐵路，更下令前線炮兵做好開火準備，以對抗南韓和美國，兩韓關係空前緊張。

美國總統選舉同樣鬥得難分難解。最新民調顯示，特朗普在多個搖擺州些微領先賀錦麗，幅度介乎1%至2%，難怪多個權威民調都表示，無法預計選舉結果。如特朗普勝出，俄烏戰爭或有望停戰，但對於以色列，不管誰人當選都無法控制。賀錦麗作為女性，恐更難跟極度保守的內塔尼亞胡溝通，而特朗普則有承認耶路撒冷為以色列首都的「前科」。整個世界立立亂，來年注定不太平。