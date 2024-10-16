大陸14日無預警宣布進行「聯合利劍-2024B」軍演，不僅是今年第二度圍台軍演，也是距離台灣最近的一次。對此，台灣方面除了表示一切都在掌握之中，賴清德也宣稱再度「釋出善意」，表示希望兩岸對等尊嚴、健康有序對話交流。

賴清德在臉書說，他在上周四的雙十演說表達，「台灣願意和中國在防疫等面向合作，追求和平共榮，為兩岸人民帶來福祉，也希望中國回應國際社會的期待，能夠發揮影響力，和世界各國共同努力，結束俄烏戰爭和中東衝突，和台灣一起承擔國際責任，對區域和全球的和平、安全與繁榮，做出貢獻」。他也不忘譴責：「中國發動軍演意圖破壞區域的和平穩定現狀，持續以武力脅迫周遭國家，並不符合國際社會的期待。」

或許對賴清德而言，這已是他所能釋出的最大善意，但光是看到其中用「中國」與「台灣」對稱，就知道這樣明顯兩國論的「善意」，大陸絕對不會買單。事實上，大陸對賴清德的措詞愈來愈嚴厲，央視開始用「務實戰爭引爆者」來稱呼賴清德，便可知大陸對賴已逐漸失去耐性，也不相信賴真心願意恢復兩岸交流。

而大陸持續不斷的軍演，雖然在台灣造成部分的恐懼心理，但也讓更多人對北京反感。只要這種厭惡心態在台灣民間發酵，那麼就算地方層級選舉在野黨能勝出，一旦到了中央層級，出於對大陸的抗拒心態，在野黨除非也轉而對大陸採取強硬態勢，否則想要拿回政權必困難重重。兩岸間已陷入惡意螺旋，當彼此的不信任感逐步提高，民進黨的「抗中保台」便愈有市場，政權愈是穩固。而民進黨繼續執政，也會讓大陸更傾向採取武力解決，最後兩岸必將一戰，浩劫也就難以避免。