以色列軍隊連日來持續襲擊聯合國駐黎巴嫩臨時部隊，造成多名維和人員受傷。縱使中俄及歐洲多方齊聲譴責以軍的行徑嚴重違反國際法，以色列政府仍然輕描淡寫，聲言聯黎部隊可能是在以軍和真主黨開戰期間無意受傷。這番回應明顯是忽悠外界。

聯合國向黎巴嫩派駐維和部隊已有數十年，駐地營地有清晰的標誌；而且以色列情報工作一向縝密，誤炸這個地方的機率極低。回顧以巴衝突發生以來，聯合國和國際衞生組織的工作人員已有數百人傷亡，再加上前不久聯合國秘書長古特雷斯苦口婆心呼籲以軍不要濫殺無辜，立即被以色列拉入黑名單並禁止入境，可見以色列在加薩和黎巴嫩已殺紅了眼，不把聯合國放在眼內。

以色列之所以無法無天，很大程度上和美國的縱容袒護有關。美國過去一年在聯合國一再否決譴責以色列的提案，並源源不斷向以軍供應軍火。以軍這次襲擊聯黎部隊後，部分北約國家也忍無可忍強烈批評，可是華府依然一句責難說話也沒有，令以色列更加有恃無恐，在中東地區想打誰就打誰。

聯合國成立維持和平部隊，旨在維護全球各地和平與安全。維和部隊的角色有如紅十字會，在兩國政府軍交戰期間不能支持任何一方，只能在人道主義基礎上援助平民。以色列連這個中立的國際性組織也要襲擊，無疑是與世界為敵。

假如換個場景，港府在修例風波期間誤傷了歐美駐港外交官，香港「黃絲」和歐美國家肯定第一時間站出來譴責，甚至提出制裁香港。如今看看海外社交平台，所謂支持民主的香港「黃絲」一片失聲，對以色列的野蠻行徑視若無睹，實在匪夷所思。我們只能慨嘆這個世界已經不講公理。