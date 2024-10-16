近年整體土地及房屋供應持續增加，公屋輪候時間逐步回落，不少社會人士都建議政府調整公私營房屋供應的7:3比例，以及公營房屋中的出租公屋與出售資助房屋的7:3比例，適度增加私樓、居屋、綠置居及首置盤的數目，以至推出全新的租者置其屋計劃，希望讓更多市民可以通過自置物業向上流動，減少長期「躺平」、世世代代依賴公屋福利。不過，近日有團體卻反其道而行，促請政府叫停綠置居及其他出售公屋計劃，甚至連居屋補地價後在自由市場買賣也應禁止，莫非有意協助地產商托市？

想當年亞洲金融風暴殺到，香港樓市暴跌，負資產滿街，政府也嘗試過全面停售、停建居屋救市，甚至連公屋興建速度都減慢。但事實證明不論是樓市或股市，都是升市甚難阻，跌市更難托。公屋、居屋及私樓基本上屬於不同市場，除非樓價跌至沙士時期的賤價水平，否則三者的重疊及互補關係不強。減少居屋及公屋供應只會苦了基層市民，導致劏房林立及公屋輪候時間增長，對於打救樓市幫助不大，後者主要是看私樓供應和整體經濟表現。

原來有關團體建議停售綠置居及禁止居屋自由轉售，主要是將珍貴和有限的公共資源留給最有需要的基層家庭，避免有更多公營房屋單位流失，要納稅人不斷科水興建新的去補數。其實有更多市民、尤其是那些僅僅不合資格申請公屋或居屋的中等收入納稅人，認為能夠入住租金極低、並且設有人均最低居住面積限制的公屋，已是非常優厚的福利，不應再讓公屋居民享有可優先購買新樓（綠置居/綠表居屋）或現有租住單位（租置計劃）的雙重福利，令從未享用任何房屋福利的居屋白表申請人及劏房居民，更難抽中居屋或輪候到公屋。