美國國防部宣布，將在以色列部署一套薩德導彈防衞系統，並派遣約100名美軍到當地負責操作，這是以巴去年10月開戰以來，美國首次派兵到以色列境內。美國國防部的聲明指出，此次行動並不是美國首次在中東地區部署薩德系統；去年10月哈馬斯對以色列發動突襲後，拜登已指示美軍向中東地區部署一套薩德系統；2019年美國也曾向以色列提供一套薩德系統。可見，美國「關照」以色列確實以行動證明。

薩德系統無疑係美國最先進的防空系統之一，包括6個車載發射器、48個攔截器，以及無線電和雷達設備。薩德系統被視為「愛國者」的補充系統，可以對更廣闊的範圍作防禦，並可打擊150至200公里範圍內的目標，用於摧毀大氣層內外的短程和中程彈道導彈的威脅，堪稱防禦之神器。

美國國防部發言人賴德稱，總統拜登指示防長奧斯汀調動薩德系統及相關部隊到以色列，薩德系統可加強以軍的綜合防空系統，凸顯美國對保衞以色列人及在以美國人免受伊朗進一步彈道導彈襲擊的堅定承諾。

美媒指，五角大樓高層近日一直爭論美國在中東增加軍事存在，是否能如願遏止戰爭，抑或會加劇緊張局勢？愚昧如老朽，都知美國是在為以色列助拳拱火。以巴戰事外溢，多得以色列到處點火頭，總理內塔尼亞胡一句要對付「文明的敵人」，正在7條戰線上「捍衞自己」，開戰開得不亦樂乎！剃人頭者人亦剃其頭，黎巴嫩真主黨周日晚上對以色列北部一個軍事基地發動無人機襲擊，導致以軍4死58傷。可見防空系統未必完全可靠，警報偶有失靈！以色列必定加強對真主黨及伊朗施襲，中東和平無望，美國係助燃劑！