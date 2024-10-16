世界視線：烏臨潰敗歐離心　西方霸權受挑戰

歐盟成員國的政府開始對援助烏克蘭表現高度離心，最明顯表現在烏總統澤連斯基10月10日開始的歐洲一系列訪問。

首先是會見英國首相施紀賢，但未能取得暴風影巡航導彈攻擊俄羅斯境內軍事目標的准許；其後會見法國總統馬克龍及意大利總理梅洛妮，亦得不到所需的支持；到11日下午會見德國總理紹爾茨，才獲承諾於今年底前可得到14億歐元的軍事援助，但紹爾茨公開交代來年的資助會大幅收縮，因為無論是執政聯盟內部討論來年財政預算案，或是國會及民間輿論，都質疑政府為何慷慨支持烏克蘭卻緊縮社會公共財政開支，而備受批評的是不少德國託兒所的廁所居然無錢維修！

此外，德國軍方及政界毫不忌諱地公開，原來目前共有70萬烏克蘭逃避兵役的男性流入歐盟國家，其中有20萬在德國工作或生活，他們完全無意返回烏國，烏克蘭政府及本土民眾亦完全知悉這個情況，致使烏克蘭軍心散渙，軍隊全面崩潰指日可待。

在德國軍方具影響力的人物如退休將軍哈拉爾德‧庫查特（Harald Kujat，曾於2000年至2002年擔任德軍參謀總長，2002年至2005年擔任北約軍事委員會主席）、長期擔任前總理默克爾軍事顧問的退休准將埃里希‧瓦德（Erich Vad），最近都在傳媒公開批評，北約、歐盟及德國政府均犯下大錯，沒有為北約及歐盟設定好明確的戰略目標，便介入利用烏克蘭作戰爭代理人的俄烏戰事。到如今，北約仍堅稱自己是幫助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略的正義一方，一直策動主流傳媒抹黑俄羅斯是罪惡極權政體，同時遮掩北約是在牽動西方國家打一場西方霸權與俄羅斯甚至中國的全面地緣戰爭。

西方霸權的思維仍是認為要打敗俄羅斯，烏克蘭才可加入北約保國家安全，否則俄羅斯若勝利，歐洲將會出現被侵略的骨牌效應。但回看越戰，當時美國好戰派亦認為若果越戰失敗，亞洲就會出現共產主義推倒民主制度的骨牌效應，然而這種情況並沒有出現。

事實上，俄烏戰爭無法用戰爭解決，只能透過和談解決，而中國最有機會成功介入及保證和議，進一步提升其國際地位，也將使中美成為未來多元世界兩大陣營的領導。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻